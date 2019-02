Le Sud des Alpes a enregistré le deuxième hiver le plus doux depuis le début des mesures en 1864. Au Nord, par contre, la saison ne figure pas parmi les dix plus chaudes.

«Un foehn du nord fréquent a contribué de manière significative à cette grande douceur hivernale au Sud des Alpes», précise Météosuisse mercredi dans un communiqué. A Lugano et à Locarno, le thermomètre a dépassé la norme 1981-2010 de respectivement 1,6°C et 1,9°C.

«Au Sud des Alpes, les mois de janvier et de février ont été nettement plus doux que la normale, ce qui a finalement conduit à l'obtention du deuxième hiver le plus chaud depuis le début des mesures», précise MétéoSuisse mercredi dans un communiqué.

Au Nord des Alpes, en dessous de 1000 mètres, la température hivernale a été de 1,3°C au-dessus de la normale. Dans les régions montagneuses au-dessus de 1000 mètres, le mercure n'a affiché que 0,4 degré au-dessus de la norme.

Records de températures battus ce mardi 26 mars 2019 en moyenne montagne.

Cimetta : 15.9°, ancien record : 15.5° du 29.02.2012

La Dôle : 14.1°, ancien record 11.8° du 15.02.1998

Zermatt : 13.7°, ancien record 13.0° du 28.02.1960

Piotta a égalé son record du mois avec 17.3°. pic.twitter.com/r2GdTAI8GR — MétéoSuisse (@meteosuisse) 26 février 2019

(ats/nxp)