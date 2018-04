Une opération a priori banale a eu des conséquences désastreuses pour une trentenaire domiciliée à Uster (ZH). Afin d'économiser de l'argent, l'Alémanique s'est rendue en avril 2017 dans une clinique de Prague, en République tchèque, pour y subir une liposuccion. Interrogée par Blick, elle raconte: «J'ai été opérée dans une clinique privée pour seulement 1800 euros (environ 2160 francs suisses).»

Or un mois après l'intervention, elle a subi un gros choc: «J'ai découvert une sorte de bourrelet sur ma cuisse droite. Il devenait de plus en plus grand et faisait extrêmement mal.» Pensant avoir affaire à une inflammation bénigne pouvant se produire après ce type d'intervention, son dermatologue en Suisse lui a prescrit des antibiotiques. Mais les médicaments n'ont pas fait effet.

Pire encore: un deuxième «bourrelet» est apparu sur sa cuisse. Comme la première, cette deuxième excroissance était elle aussi remplie de liquide et de pus de couleur verdâtre. Quant aux douleurs, elles sont devenues de plus en plus insupportables.

«C'est ce qui me fait le plus peur!»

Voyant que le traitement prescrit était inefficace, son médecin a finalement émis une hypothèse affreuse: une infection aux myobactéries atypiques. «Je suis dévorée par des bactéries», résume la jeune femme de 33 ans. Et d'ajouter: «Les médecins ne savent plus quoi faire. C'est ce qui me fait le plus peur!»

Cela va faire près d'un an que la Zurichoise est sous traitement. Ses jambes sont recouvertes de cicatrices. Les bactéries mangeuses de chair s'enfoncent profondément dans ses cuisses. Pour l'instant, aucune amélioration n'a été constatée, écrit le journal alémanique.

Résistance aux antibiotiques

Contacté, Nicolas Müller, médecin-chef à la clinique d'infectiologie et d'hygiène hospitalière de l'hôpital universitaire de Bâle, connaît ce genre de cas, mais uniquement lors de chirurgies esthétiques pratiquées à l'étranger: «Ce type d'infection de la peau est très rare chez des personnes ayant un système immunitaire intacte.» Ce qui est particulièrement frustrant pour les patients, explique-t-il, c'est que l'évolution de la maladie est difficilement prévisible. «Tout ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que la myobactérie atypique est une infection sur le long terme qui doit être traitée pendant plusieurs mois voire plusieurs années.»

Nicolas Müller ajoute finalement que les cas mortels sont extrêmement rares. Les longs traitements sous antibiotiques peuvent néanmoins avoir des conséquences indésirables: «Les patients courent le risque de développer une résistance aux antibiotiques. Ce qui rend le traitement encore plus difficile.»

L'histoire de la Zurichoise n'est pas sans rappeler celle d'une Roumaine de 36 ans décédée des suites d'une liposuction pratiquée dans une clinique de Milan (It). La trentenaire avait également été infectée par une bactérie mangeuse de chair. La justice a ouvert une enquête contre le chirurgien italien.

A ce stade, on ignore si la jeune femme d'Uster a porté plainte contre la clinique tchèque. (Le Matin)