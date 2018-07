La diminution de la vitesse lors de trafic surchargé sur l'autoroute réduit le nombre d'embouteillages, démontre une expérience faite par l'Office fédéral des routes sur l'A6 entre Thoune et Berne. Un système intelligent de régulation de vitesse y a été installé.

Autre constat: malgré une vitesse moins rapide, les véhicules atteignent parfois leur destination plus vite, a indiqué vendredi l'antenne de Thoune de l'OFROU. Les effets positifs se sont surtout faits sentir sur la portion d'autoroute entre Rubigen et Muri. Selon l'étude réalisée ce printemps, les bouchons ont «massivement diminué» sur ce segment. La circulation était souvent «seulement» ralentie, constate l'OFROU.

Les temps de déplacement ont également été réduits. Les véhicules roulant sur le tronçon Muri - Thoune-Nord, par exemple, ont mis en moyenne 26 secondes de moins pour ce trajet grâce au système.

Système dernier cri

Ce système de gestion de trafic, nommé «Harmonisation des vitesses et avertissement de danger» (HV-AD), a déjà été installé sur plusieurs autoroutes en Suisse. Ce n'est toutefois que sur l'A14 entre Lucerne et Zoug et sur l'A6 entre Muri et Thoune-Nord qu'il existe un système de dernière génération, selon un porte-parole de l'Office fédéral.

Le système détecte le volume de trafic et la vitesse des véhicules. Il peut ensuite calculer s'il existe un risque de congestion du trafic. Si tel est le cas, la limite de vitesse est automatiquement réduite à l'aide de tableaux d'affichage électroniques. Dans le cas de l'A6 entre Muri et Thoune-Nord, il y a un total de 31 panneaux de signalisation.

Lorsque la limite de vitesse est réduite à 100 ou 80 km/h avec un trafic surchargé sur l'autoroute, la circulation se fluidifie grâce à la diminution des freinages et des accélérations trop brusques. (ats/nxp)