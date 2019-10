La situation:

Les Verts devraient étoffer leur représentation au Conseil des Etats. Ils ont remporté un siège à Glaris et pourraient en gagner un à Neuchâtel. L'UDC et le PS en font les frais. Selon les premières tendances, le PLR et le PDC confirment leur position.

Au National, les Verts pourraient remporter leur premier siège valasisan au Conseil national. Ils font aussi une spectaculaire percée à Zurich où ils pourraient gagner 2 à 3 sièges. Le Tessin enregistre une forte poussée également, les Verts y passeraient de 4% à 13% des voix.