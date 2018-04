Un touriste de nationalité allemande est porté disparu dans la région du Cervin. L'homme avait emprunté la remontée mécanique du Petit Cervin samedi. Il n'a plus donné signe de vie depuis.

Les recherches s'effectuent du côté italien et suisse du domaine skiable, selon l'agence de presse italienne ansa. L'homme avait passé la nuit dans un hôtel de Zermatt (VS). Samedi, il est monté au Petit Cervin. Depuis, il n'a plus pu être contacté. Son téléphone mobile ne répond pas. Le disparu n'aurait pas emprunté d'autre remontée mécanique dans la journée de samedi. (ats/nxp)