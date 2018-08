«Depuis 11 ans, je n’avais plus été l’objet d’attaque à caractère homophobe dans la presse biennoise. C’est à nouveau arrivé cette semaine...», a écrit le conseiller municipal Cédric Némitz (PS). Son coup de gueule est dirigé contre le titre d’un éditorial publié dans le journal gratuit Biel Bienne intitulé «Diva capricieuse».

L'éditorial du journaliste Hans-Ueli Aebi, affilié à l'UDC, relaie des critiques comme «il refuse d’entrer en matière quand on remet en cause son autorité». Certaines affirment que Cédric Némitz devient «une diva arrogante et capricieuse». À Bienne, l'élu est aussi accusé de misogynie, mais Biel Bienne n’en fait pas mention. Réplique de Cédric Némitz sur son profil Facebook: «Les couleurs de la diversité et de la tolérance flottent sur notre jardin; celles de notre fierté d’être ce que nous sommes, d’être libres», a écrit le conseiller municipal . «L’antisémitisme, le racisme, la xénophobie et l’homophobie ne sont pas des opinions, c’est un délit.» Et d'ajouter: «La bête immonde est toujours prête à resurgir. Restons vigilants!».

Confrère défendu

Le terme «diva capricieuse» est-il à ce point «immonde»? Ce n’est pas l’avis du rédacteur en chef ad intérim de Biel Bienne Mohamed Hamdaoui, député socialiste au Grand Conseil bernois. Le journaliste a ainsi pris la défense de son confère éditorialiste contre son collègue de parti. «Très cher Cédric, si Biel Bienne était un journal homophobe, je n’y travaillerais pas», a-t-il écrit.

Mohamed Hamdaoui fait également état de relations conflictuelles entre Cédric Némitz, directeur des écoles et de la culture, avec plusieurs acteurs de la scène culturelle biennoise.

Trait de caractère

«Durant toute la coupe du monde de football, par exemple, tout le monde a accusé Neymar de se comporter en «diva». Or à ma connaissance, ce n’était pas pour se gausser de son éventuelle homosexualité, mais pour pointer du doigt ses traits de caractère et son incapacité à accepter la moindre critique», compare Mohamed Hamdaoui, tout en présentant ses excuses. Selon une internaute homosexuelle, «diva capricieuse» est un terme «vraiment insultant et à caractère homophobe». Mais par sa réaction, Cédric Némitz parvient surtout à détourner l’attention et à changer de statut, passant de celui d’accusé à celui de victime. (Le Matin)