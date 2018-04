Une harde de dix cerfs s'est baladée sur la semi-autoroute A13, mercredi à l'aube dans le Val Mesolcina (GR). L'un d'entre eux est mort happé par une voiture. Un autre animal a dû être euthanasié après avoir été percuté sur la route cantonale voisine.

Les cerfs ont pénétré sur la chaussée peu avant 5h entre l'aire de repos de Campagnola (GR) et la sortie de Bellinzone-Nord (TI), indique la police grisonne. Une voiture a renversé l'un d'entre eux mortellement.

Les polices grisonne et tessinoise ont dû fermer la semi-autoroute durant deux heures, afin de permettre aux policiers, accompagnés d'un garde-chasse, d'évacuer la harde. Ce déplacement a été fatal à un second cerf, puisqu'il a été happé sur la route cantonale située non loin. Grièvement blessé, il a dû être abattu par le garde-chasse pour abréger ses souffrances. (ats/nxp)