Le souvenir de 2001

Cette année-là, au début février, la montagne atteint son paroxysme en matière de cruauté et d’injustice.



Nous sommes au lieudit le «Plat-de-la-Lé», au-dessus de Zinal (VS), dans le val d’Anniviers. En portant assistance à une jeune Zurichoise emportée par une coulée, une colonne de vingt-trois secouristes est à son tour prise au piège de l’avalanche.



Deux d’entre eux – Édouard Gross et Nicolas Gaspoz (le frère de Pascal) – paient de leur vie leur courageuse implication. Ce drame valaisan n’est qu’un épisode parmi d’autres dans la longue liste des sauveteurs qui ne sont jamais revenus de leurs interventions.



«Le risque des sauveteurs est un facteur essentiel dans le processus décisionnel d’arrêter ou de poursuivre les recherches en cas d’avalanche», assure Stève Léger.