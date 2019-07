La destitution pour le juge fédéral valaisan Yves Donzallaz! C'est la proposition que fait le conseiller national Pirmin Schwander (UDC/SZ) dans la «SonntagsZeitung» après la décision du TF de vendredi dernier, qui a autorisé le transfert des données concernant 45 000 noms de clients UBS à la France. Mais pourquoi tant de haine?

Trois voix contre deux

Vendredi dernier, la deuxième cour de droit public du Tribunal fédéral a débattu pendant cinq heures pour savoir s'il fallait transmettre la liste de 45 000 noms de clients UBS à la France. La réponse a été oui - mais de justesse par trois voix contre deux - pour la position de l'Administration fédérale des contributions (AFC) contre celle d'UBS. Parmi les deux juges qui ont refusé ce transfert, se trouvait un juge lucernois issu du PDC, et un juge thurgovien de l'UDC. Parmi les trois qui ont accepté se trouvait une juge jurassienne des Verts, un thurgovien des Vert'libéraux et le Valaisan de l'UDC, Yves Donzallaz.

Un jugement incroyable

Vendredi, aussitôt après le verdict, l'UDC Suisse a dénoncé un «jugement incroyable contre la place financière suisse», estimant choquant que «l'Administration fédérale des contributions (AFC) ait conseillé et soutenu activement les autorités françaises dans leur demande d'entraide judiciaire. Une fois de plus, la Suisse cherche à jouer les premiers de classe auprès d'organisations internationales comme l'OCDE.»

Une réélection compromise?

Le piquant de cette histoire est que c'est un juge de l'UDC qui a fait basculer le vote en faveur du transfert des listes. Dans la «SonntagsZeitung», les têtes pensantes du parti sont très remontées contre leur mouton noir au sein du TF. Thomas Aeschi (UDC/ZG), président du groupe, déclare: «Nous devons nous demander sérieusement si nous voulons réélire les juges fédéraux de notre parti s'ils ne représentent en aucune façon nos idées.» Pour Thomas Matter (UDC/ZH): «Je n’aurai certainement pas oublié les noms des juges fédéraux responsables de cette décision scandaleuse lors de la prochaine réélection, pas même celui de mon parti.»

Une mesure immédiate

Pirmin Schwander (UDC/SZ) estime, lui, qu'il ne faudrait pas attendre pour le sanctionner: «Dans un tel cas, la non-réélection ne suffit pas pour la prochaine date des élections ordinaires. Il faut une mesure qui fonctionne plus rapidement. Il est impossible qu'un juge reste en fonction, désobéisse aux lois et supprime ainsi la primauté du droit (...) La question d'une procédure de destitution prend un poids différent et une dimension complètement différente avec ce jugement.»

Pas grand risque

Agé de 58 ans, Yves Donzallaz a été élu juge fédéral en 2008. A l'époque, il a été le premier magistrat valaisan de l'UDC a atteindre le Tribunal fédéral. Il n'a toutefois guère à craindre d'une procédure de destitution, pour la simple et bonne raison qu'elle n'est pas prévue par la loi actuelle. Cependant, lors de la réélection des juges, il se pourrait bien qu'il se fasse sanctionner par le groupe de l'UDC aux Chambres fédérales, et peut-être aussi par certains PLR. Mais il devrait faire le plein dans le reste du Parlement pour avoir démontré son indépendance. Il avait été réélu en 2014 pour la période 2015-2020.