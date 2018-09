Doris Leuthard quittera le Conseil fédéral à la fin de l'année. L'annonce a été faite jeudi par le président du National Dominique de Buman.

La présidente du Conseil des Etats Karin Keller-Sutter a également transmis aux sénateurs la nouvelle de la démission de Doris Leuthard. Elle l'a remerciée pour son travail et tout ce qu'elle a fait avec un grand engagement pour le pays, annonçant un hommage ultérieur en présence de la ministre.

Place à des forces neuves

«Le temps est venu de faire place à des forces neuves», a écrit Doris Leuthard dans sa lettre de démission, tout en invitant les parlementaires à cultiver le goût du dialogue.

Comme toujours souriante, Doris Leuthard n'a pas pu retenir ses larmes lorsqu'elle a évoqué son départ devant la presse jeudi. Sa démission était prévue de longue date. Mais la ministre n'a rien voulu dire de son avenir professionnel.

L'Argovienne, en poste depuis 2006, avait déjà décidé depuis longtemps d'annoncer son départ cet automne. Elle a invoqué une certaine lassitude après douze ans en fonction. Le moment précis est toujours difficile à choisir lorsqu'on est confronté tous les quatre mois à une votation populaire.

Le retrait est lié à beaucoup d'émotion car tout changement signifie un nouveau départ. «J'ai fait mon travail avec beaucoup de cœur et j'espère que je l'ai bien fait», a-t-elle déclaré la voix étranglée.

Liberté

La ministre des infrastructures se réjouit d'avoir plus de temps pour sa famille et sa vie privée en quittant le Conseil fédéral. Pas question en revanche de dévoiler ses plans professionnels. «Je me laisserai porter par les opportunités qui se présentent», a-t-elle précisé, soulignant qu'elle avait beaucoup de centre d'intérêts et la liberté de choisir ce qu'elle voudra.

Interrogée sur la nécessité d'être remplacée par une femme, l'Argovienne a botté en touche. Il faudrait évidemment davantage de femmes, mais la qualité reste primordiale. «Il y a suffisamment de femmes et d'hommes compétents pour me remplacer.»

Indépendance

L'important est que des personnes indépendantes soient élues. Le mieux pour le gouvernement est qu'il n'y ait pas trop de politique, a-t-elle avancé tout en reconnaissant que ces dernières années les partis ont cherché à gagner en influence. La répartition des départements au sein du gouvernement, par exemple, ne doit pas être leur affaire.

La couverture médiatique est en outre de plus en plus personnalisée alors que le gouvernement ne fonctionne pas comme ça, il est collégial. S'en prenant à la polarisation croissante, la conseillère fédérale a lancé un plaidoyer pour la concordance.

Le travail du politique est de trouver des solutions, pas seulement la confrontation. «Nous sommes un pays uni même si nous avons des opinions différentes». La démocratie directe peut contribuer à trouver un équilibre entre majorité et minorité. Le système suisse peut servir de modèle quant à la gestion de la complexité.

Pression internationale

La ministre des infrastructures a précisé avoir essayé de modeler la politique et non d'administrer les dossiers. Le travail de conseiller fédéral a beaucoup évolué en douze ans. Il n'est plus possible de défendre assez les intérêts du pays sans cultiver intensément son réseau international. «C'est très intense.»

La Suisse n'est pas un grand pays et doit trouver des alliés, a estimé la conseillère fédérale. Les défis, comme les flux migratoires, sont importants. Il faut sans arrêt s'adapter. La transition numérique fait partie des défis de la prochaine législature, a-t-elle cité comme exemple.

