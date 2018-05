Quatre morts. Puis cinq. Et, désormais, six. La tragédie, qui s'est jouée dans la nuit de dimanche à lundi dans le secteur du Pigne d'Arolla (VS), a fait une sixième victime. Toutes sont italiennes. Le premier à avoir perdu la vie n'est autre que le guide de montagne, qui a chuté, sans doute en tentant de rallier à l'aveugle, dans le brouillard, la cabane des Vignettes (3157 m) où les deux groupes de randonneurs auraient dû dormir. Les secouristes ont retrouvé sa dépouille bien à l'écart des treize autres skieurs, restés bloqués et regroupés sur une arête.

Le guide vivait au Tessin

Ce spécialiste de haute montagne de 59 ans venait de Côme (I), mais vivait non loin de là, de l'autre côté de la frontière, dans le petit village tessinois de Bruzella. Il partageait avec sa femme d'origine bulgare la passion et l'expertise des sommets. La malheureuse de 52 ans est précisément la sixième victime. Elle a succombé à son hypothermie sévère ce midi. Ils s'occupaient ensemble de «MLG Mountain Guide», à Chiasso, et organisaient de nombreuses expéditions dans les Alpes, treks, ski-alpinisme, grimpe, etc. Sur le site de leur entreprise, on découvre du reste la Haute Route Chamonix-Zermatt, agendée du 26 avril au 1er mai. Par respect, le lien dirigeant vers la course franco-suisse a été désactivé.

L'Italien de 59 ans était un guide de haute montagne certifié au plus haut niveau (UIAGM). Son épouse était accompagnatrice de moyenne montagne (UIMLA). (Photos: MLG Mountain Guide)

Les quatre autres personnes décédées venaient de la région de Bolzano (Tyrol du Sud). Ils étaient amis de longue date et membres du Club alpin italien (CAI). Le quatuor, deux couples, partaient régulièrement en excursion. Les deux femmes étaient âgées de 44 et 52 ans, la première était enseignante, la seconde responsable RH. Leurs conjoints avaient respectivement 45 et 53 ans. Le quinquagénaire était comptable, on ne connaît pas encore l'identité du mari quadra. Entre la vie et la mort depuis leur découverte lundi matin après une nuit passée dehors, ils n'étaient qu'à quelques centaines de mètres de leur objectif, cinq minutes à ski. Trois sont morts dans la journée de lundi après avoir été héliportés dans différents hôpitaux (CHUV, Hôpital de l'Île à Berne et en Valais). Le quatrième est décédé tard lundi soir.

Cinq rescapés

Trois randonneurs sont encore hospitalisés dans un état préoccupant. Le pronostic vital de l'un d'entre eux est toujours engagé. Il s'agit d'un Suisse de 72 ans, d'une Française de 56 ans et d'une Italienne de 43 ans. Enfin, cinq alpinistes sont de véritables rescapés si l'on tient compte de la tempête de neige, des rafales et des températures négatives qu'ils ont dû affronter des heures durant à plus de 3000 mètres d'altitude. Ils souffrent d'hypothermie légère. Trois sont Français: deux hommes de 58 et 57 ans et une femme de 55. Les deux derniers sont une Allemande de 48 ans et un Italien de 50 ans.

Sans précédent

L’accident de montagne est sans précédent. Sur le prestigieux et très couru itinéraire de la Haute Route Chamonix (Fra)-Zermatt (VS), quatorze personnes se sont fait happer par des rafales estimées à plus de 100 km/h par les spécialistes. La tempête a été foudroyante, la neige s’est mise à tomber en abondance et les températures ont chuté. Dimanche, la météo était capricieuse, très changeante et évolutive.

«Vers 17 h 30-18 h, on a entendu des coups de tonnerre avec ma femme, raconte l’épicier d’Arolla, Christophe Clivaz. Il faisait vraiment mauvais, le ciel est «descendu». Ils ont été piégés et ont dû se perdre dans le brouillard. Ici en bas, c’était le déluge. Alors en haut…»

Le premier groupe de dix, dont un guide de haute montagne, devançait une seconde cordée composée de quatre autres alpinistes. Tous avaient dormi à la cabane des Dix (2928 m). Ils progressaient pour rejoindre celle des Vignettes (3157 m). Les deux équipes avaient remonté le glacier de la Serpentine, direction le Pigne d’Arolla (3790 m), qui devait leur permettre d’amorcer la descente vers les Vignettes.

Lutter pour survivre

C’est a priori sur le plateau menant au Pigne, traître par mauvais temps, que les skieurs français, italiens et allemands sont littéralement stoppés. Leur calvaire est tel, leurs conditions de survie si désespérantes qu’aucun d’entre eux ne parviendra à alerter les secours. D'autant que, selon un guide d'Arolla, il n'existe quasiment pas de signal radio ou téléphone dans le secteur.

Contraints de passer la nuit dehors à 3270 m d’altitude, à quelques centaines de mètres de leur objectif, le cauchemar durera jusqu’à lundi matin. Des randonneurs, partis des Vignettes vers 6 h 30, entendent hurler et alertent le gardien de la cabane. Un premier hélicoptère survole la zone et découvre rapidement l’ampleur de la catastrophe humaine. Six autres engins seront nécessaires pour retrouver les quatorze personnes en détresse, regroupées sur une arête et cherchant désespérément refuge derrière des rochers. De multiples médecins et guides sauveteurs sont engagés dans cette course contre la montre. (Le Matin)