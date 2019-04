Des scénaristes du monde entier, ayant travaillé sur des projets prometteurs et aboutis en français, anglais ou espagnol, peuvent participer à une sélection leur permettant, s’ils sont choisis, d’affiner leur scénario. DreamAgo, l’association à but non lucratif qui se propose, cette année du 8 au 16 mai, de les aider à passer de l’écriture à l’écran, n’a pourtant pas élu domicile à Hollywood. Mais elle investit depuis 15 ans, le Château Mercier à Sierre, la ville où Pascale Rey, la fondatrice de l’association et son actuelle présidente, a passé toute son enfance. Nostalgie oblige, la capitale du vin endosse ainsi un titre inhabituel en Suisse, celui de centre international du cinéma.

L’un des maîtres mots de DreamAgo, c’est l’objectivité. «Nous avons choisi à l’aveugle, c’est-à-dire sans que les comités de sélection - un par langue - ne connaissent l’âge, le sexe et l’origine du candidat, dix scénarios sur quelque 200 propositions, souligne Pascale Rey, elle-même scénariste et script doctor. Pendant une semaine, les dix scénaristes sélectionnés auront ainsi la possibilité de peaufiner leur projet avec les conseils de nos experts»

L’étape suivante? Les participants ont deux mois pour réécrire leur scénario qui sera soumis une nouvelle fois aux experts. Cette fois, les candidats désignés pour poursuivre l’aventure seront accompagnés à Los Angeles durant le marché du film (AFM) où ils auront toute latitude de rencontrer des producteurs, des réalisateurs à même de donner corps à leur projet.

Quant aux experts, ils ont tous une renommée mondiale. Trois exemples: Carl Gottlieb, a participé aux succès des trois épisodes de «Les dents de la mer » réalisés en 1975, 1978 et 1983. Christopher Hampton, aussi librettiste, a été distingué par un Oscar en 1989 pour son adaptation des «Liaisons dangereuses». Guillermo Arriaga, enfin, a obtenu le Prix du meilleur scénario lors du Festival de Cannes en 2005 avec «Trois enterrements».

DreamAgo c’est aussi un festival de films

Ce n’est pas tout. DreamAgo, c’est aussi un festival du cinéma à Sierre, ouvert au grand public avec des films humanistes qui privilégient l’émotion dont certains sont parfois passés inaperçus. «Une manifestation de cette envergure, ajoute Pascale Rey, ne pourrait tout simplement pas exister sans l’aide de la Loterie Romande. Je rappelle que tout est gratuit pour les candidats: le séjour, l’atelier. Ils ne doivent payer que leur transport jusqu’à Sierre et éventuellement, si ce n’est pas déjà fait, la traduction de leur scénario en deux langues, DreamAgo se charge de la troisième.»

(Le Matin)