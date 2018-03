«J'étais vraiment étonnée en apprenant la décision du conseil de naturalisation communal», raconte ce mercredi Eliane Kaiser au «Rheintaler». La Saint-Galloise de 42 ans, ancienne présidente de la commune d'Eichberg (SG), a déposé auprès de la commune de Haag bei Sennwald (SG) une demande dans le but d'obtenir le droit de cité, aussi appelé droit de bourgeoisie. Or, à sa grande surprise, sa demande a été refusée sous prétexte qu'elle n'était «pas suffisemment intégrée».

Pour comprendre comment les choses en sont arrivées là, il est nécessaire de remonter à l'année 2015. Une association de communes saint-galloises avait alors lancé un projet nommé «Mon lieu de domicile - ma commune d'origine» dédié aux personnes possédant déjà la nationalité suisse. Plusieurs communes avaient participé au projet, sauf celle de Sax où habitait Eliane Kaiser à l'époque. Les responsables de l'action avaient néanmoins accordé le droit à toute personne remplissant les exigences en termes d'obligation de résidence de pouvoir choisir entre Sennwald-Frümsen, Sennwald-Haag ou Sennwald-Salez. La quadragénaire avait jeté son dévolu sur Haag.

«Mon lieu de domicile - ma commune d'origine»

Les responsables de son dossier ont cependant estimé qu'elle n'entretenait pas suffisemment de liens avec Haag et qu'elle n'était pas assez intégrée dans la vie du village. Ils ont par ailleurs souligné qu'elle n'a pas vécu au moins cinq ans dans la localité comme le revendiquait pourtant le projet «Mon lieu de domicile - ma commune d'origine».

Eliane Kaiser peine à comprendre la décision des autorités, d'autant plus qu'elle vit depuis plus de neuf ans dans la commune politique de Sennwald... à laquelle appartient également le village de Haag. Et en ce qui concerne son manque d'intégration, elle rappelle avoir été présidente de son ancienne commune de résidence Eichberg. La quadragénaire est également bénévole au sein d'une association qui soutient des personnes handicapées domiciliées dans la région.

Mais malgré la réponse négative, Eliane Kaiser accepte la décision et prend la chose avec philosophie: «Mon exemple montre que même en tant que Suisse on est pas toujours bienvenu.»

(Le Matin)