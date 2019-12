Une nouvelle législature sous la coupole fédérale, c'est toujours un événement. Pour ceux qui viennent siéger à Berne pour la première fois, le décorum et la taille des salles a de quoi impressionner. Pour les anciens, c'est le moment de découvrir sa nouvelle place et ses nouveaux voisins.

Nous sommes allés voir sur les réseaux sociaux quelles images les élus romands eux-mêmes ont diffusées de cette première journées. Pour les nouveaux, on est clairement dans la découverte des lieux. Les anciens se lâchent un peu plus. Mais ce n'est pas non plus une déferlante. Allez, vous avez quatre ans pour nous faire vivre cela de l'intérieur! Postez-vos photos!

Michel Pralong