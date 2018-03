La Suisse devrait être le premier pays en Europe à se doter d'un système national de gestion du trafic des drones. Le dispositif sera mis en oeuvre grâce à une collaboration entre la société de contrôle aérien skyguide et la plate-forme AirMap.

Avec ce système, il sera possible d'offrir aux drones un accès sûr et sécurisé au ciel helvétique. Une phase d'essais débutera en juin 2018, ont fait savoir lundi dans un communiqué les deux entreprises. La plate-forme de gestion de l'espace aérien pour les drones AirMap sera intégrée dès cet été dans les infrastructures de skyguide.

Les deux partenaires définiront également une feuille de route pour le «Swiss U-space» qui jettera les bases de la réalisation d'un système de gestion du trafic des drones entièrement opérationnel à partir de 2019. Il garantira la sécurité de toutes les catégories de drones et de tous les types de missions qu'ils peuvent entreprendre.

Prestations nombreuses

Le «Swiss U-space» permettra l'enregistrement des utilisateurs et des drones, le géorepérage dynamique et l'autorisation numérique immédiate d'accès à l'espace aérien, il transmettra des alertes en temps réel pour les pilotes de drones et connectera entre eux les pilotes de drone et les service du contrôle aérien.

Selon skyguide et AirMap, le «Swiss U-space» jouera un rôle de catalyseur important dans l'essor des drones en Suisse, un secteur d'activités qui est déjà en pleine effervescence. Le nombre de demandes de vol de drones reçues par skyguide a ainsi été multiplié par dix depuis 2013.

Un test du «Swiss U-space» avait été réalisé avec succès l'an dernier à Genève par skyguide. Cet essai avait constitué la première démonstration en conditions réelles de services «U-space» de pointe en Europe, regroupant l'enregistrement, l'identification, le géorepérage et l'autorisation de vol des appareils. (ats/nxp)