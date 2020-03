«Désinfectant pour mains», marché de Bienne, samedi 7 mars, annonçait le Flyer. Sur «Facebook», un internaute a réagi en soupçonnant des «petits malins» d'avoir dévalisé des pharmacies pour «vendre le Saint Graal du moment deux fois plus cher».

Faux!, rétorquent en substance les commerçants ainsi épinglés: «Avant la pénurie, nous avons acheté de l'éthanol à 99% pour fabriquer du désinfectant parfumé», explique Natanaël, le consultant qui a organisé l'opération. Après dilution avec de l'eau, un millier de flacons d'éthanol à 80% ont été produits. «C'est un taux très élevé», commente un médecin qui passe par là.

400 francs le litre

Samedi matin à 8 heures, le stand était achalandé dans une rue encore déserte. Prix de vente initial: 20 francs le flacon de 50 ml, soit 400 francs le litre. «Je voulais en prendre pour une copine, mais à ce prix-là, elle se débrouillera! Autant se nettoyer les mains avec de la vodka et de la cannelle, il paraît que c'est efficace», peste une cliente.

«La plus-value réside dans l'huile essentielle, arôme lavande ou citron», justifie Natanaël. L'indignation exprimée par des passants fait rapidement pression sur le prix. Mais même à 15 francs, un client tourne les talons en marmonnant que «c'est trop cher».

Passage de la police

«Moi, je me lave les mains à l'alcool à brûler. Mais je le déconseille aux peaux sensibles...», dit un passant. Acheter un masque? «Ça ne m'intéresse pas: j'ai fait des provisions pour tenir trois semaines sans sortir de chez moi», dit-il d'une voix tonitruante.

Au passage de l'inspecteur de police, Natanaël retient son souffle, mais fait bonne figure. «Tout est en ordre, sauf le prix: il doit être affiché!», commente le fonctionnaire.

Liberté de commerce

Tout est en ordre, à ce tarif? «C'est cher, mais le prix baissera...», glisse l'inspecteur, en évoquant la liberté de commerce. Ce policier a du flair: le flacon passe vite à 12 francs, un prix qui n'a pas été affiché.

Au stand, les vendeurs sont documentés. «Les hommes sont plus réceptifs au virus que les femmes», dit l'un. «Ah bon?», réagit l'autre. Les flacons partent au compte-gouttes. «Pour mes parents, je ne compte pas», dit un acheteur.

Bilan non communiqué

Natanaël ne veut pas passer pour un profiteur: «En voyant tous ces événements annulés, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire», explique-t-il.

Le bilan de la journée n'est pas communiqué. Après Bienne, Natanaël et ses collègues iront si possible à Berne mardi prochain, puis à Neuchâtel et à Zurich.

Vincent Donzé