Un colis contenant des fromages est parvenu ce matin au refuge SOS Chats, à Noiraigue (NE). Expéditeur: un couple français de défenseurs des animaux. Pour attirer les souris? Pas du tout, «Ça remonte le moral!», corrige Tomi Tomek, fondatrice de l’association cambriolée le mois dernier.

La poisse pour Tomi Tomek, c’est que le cambriolage a été commis alors que le coffre était plein comme jamais, Tomi Tomek ayant prévu de payer l’installation d’un nouveau chauffage dans sa ferme de Noiraigue. Mais l’appel à l’aide de Tomi Tomek a été entendu jusqu’à Paris: l’animateur Michel Drucker et sa femme Dany Saval lui ont envoyé un chèque de 300 euros.

Photos de BB

À Saint-Tropez (F), Brigitte Bardot a été touchée par le désarroi de Tomi Tomek: «Elle m’enverra des photos dédicacées que je vendrai aux enchères», annonce la pasionaria des chats. À Vevey (VD), la peintre et styliste Laura Chaplin – petite-fille de Charlie Chaplin – offrira un portrait qu’elle a fait de sa grand-mère pour sa mise en vente.

Le versement des salaires du mois d’août a été couvert par des donateurs sollicités tout exprès, mais il reste encore beaucoup à faire pour remettre les finances de l'association à flot. Tomi Tomek apprécie chaque chaque geste: ici une cotisation augmentée de dix francs, là trois palettes de sachets de nourriture. «Apprenant que ma rente AVS faisait partie du butin, on m’a apporté de la confiture. Ça m’a beaucoup touché», confie Tomi Tomek, qui a aussi reçu des nouilles et des lentilles.

Chats perturbés

Ses 107 chats ont-ils pâti du cambriolage, en particulier ceux qui s’étaient enfui par la fenêtre cassée et les grillages cisaillés? «Beaucoup sont perturbés. Tootsie a continué de chercher ses trois chatons alors qu’on les avait récupérés et Shere Khan est devenu peureux après avoir erré pendant huit heures», rapporte Tomi Tomek. Il a aussi fallu vermifuger les chats et chasser les puces.

L’enquête n’a pas encore permis d’identifier les auteurs du cambriolage commis le 11 août dernier. Quatre coffres vides ont été retrouvés par un chien policier en contrebas du refuge, sur la route menant à la gare de Noiraigue, en bordure de la réserve naturelle du Creux du Van. Butin emporté: 60’000 francs, soit l’équivalent de six mois de fonctionnement de SOS-Chats, en salaires, en nourriture et en soins.

Aucune facture

«L’assurance ne rembourse que la réparation de la fenêtre», déplore Tomi Tomek, qui ne possède aucune facture pour les bijoux emportés. La leçon de ce fric-frac? «La pose d’alarmes et de caméras!», répond Tomi Tomek. Grâce à des sympathisants, des chiens de garde se relaieront pour garder les chats... (Le Matin)