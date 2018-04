Faut-il plutôt manger un fruit ou boire un jus au petit-déjeuner? Plutôt céréales ou tartines? Avec ou sans produits laitiers? Les avis diététiques contradictoires n’épargnent pas le petit-déj’. En revanche une chose est sûre: il est peu probable qu’un mélange gras, sucre et caféine soit préconisé par qui que ce soit. C’est pourtant le combo proposé par Migrolino dans une action du moment: un «deal p’tit-déj» alliant un croissant au chocolat et une canette de 25 cl de Powerlino Energy, tout ça pour 2 fr. 20.

Les usagers des transports en commun le matin l’ont sans doute constaté: nombreux sont les jeunes qui commencent leur journée avec un Red Bull ou l’un de ses dérivés. Faut-il pour autant faire la promotion de cette boisson pour le repas du matin? Non, répond Stéphane Montangero, secrétaire général de la Fourchette verte et qui avait interpellé les autorités vaudoises en 2013 déjà sur la problématique des boissons énergisantes. «Visiblement, les jeunes seront une génération sacrifiée: on a là un mégamix de gras, sucre et caféine! Sans parler des substances autres de ces boissons pour lesquelles, vu les récentes études, un principe de précaution devrait s’appliquer.»

En janvier dernier, une étude de l’Association médicale canadienne révélait que 55,4% des 12-24 ans consommateurs de ces produits avaient ressenti au moins un effet secondaire tels qu’accélération du pouls, maux de tête, difficultés à dormir, etc. L’alliance de la taurine, de la caféine mais aussi du sucre est régulièrement pointée du doigt par les spécialistes de la prévention. «Cette publicité est un vrai scandale et va à fins contraires de tous nos efforts de prévention. Comment peut-on encore faire de telles actions, alors qu’on sait que ces boissons énergisantes sont dangereuses pour les jeunes?, s’interroge Stéphane Montangero. Comment peut-on inciter nos jeunes à un pareil petit-déj’ aussi gras, sucré, caféiné et que sais-je alors que ce repas est le 1er de la journée et devrait être équilibré?»

Du côté de Migros, pas de commentaire, Migrolino étant une entité indépendante dans ses gammes comme dans sa communication: «C’est une filiale qui appartient au groupe Migros, comme Denner ou Globus, explique Tristan Cerf, porte-parole romand du géant orange. Mais elle est autonome.» Comme Denner par exemple, qui vend de l’alcool alors que Migros ne le fait pas. L’entreprise Migrolino n’a pas pu être jointe hier. (Le Matin)