Deux antennes, deux opérateurs: Swisscom et Salt veulent améliorer la réception du réseau mobile à Courtételle, une localité de 2593 habitants proche de la capitale, Delémont. À chacun son site, sur un territoire communal: le centre sportif pour Swisscom, au sud, la déchetterie pour Salt, à l’ouest. Et à chacun ses opposants dans leurs quartiers résidentiels respectifs.

Dans la famille Joliat, chacun se bat à sa manière contre «des rayonnements potentiellement nocifs»: le fils, Serge, a formulé une opposition contre Swisscom et compte parmi les 153 signataires d’une pétition, tandis que son père, Hubert, a fait circuler une opposition collective munie de 60 signatures contre Salt. Dans un quartier comme dans l’autre, les arguments sont les mêmes: «Sans être électrosensibles, on veut en savoir davantage sur les ondes», résume le fils.

«Pourquoi ne pas installer davantage d’antennes moins puissantes?» suggère Serge Joliat, qui dispose déjà d’une connexion 4G de Swisscom. «Les valeurs limites suisses pour les installations de communication mobile sont 10 fois plus restrictives que celles des pays de l’Union européenne environnants. La puissance d’émission des équipements concernés s’en trouve donc fortement limitée», réplique Lauranne Peman, porte-parole de Swisscom.

Ce qui choque à Courtételle, c’est le manque de transparence: «On se lève un matin et on découvre une antenne devant chez nous», disent d’une même voix Serge Joliat, opposant à Swisscom, et Josette Baumat, réfractaire à Salt. «Je crains pour ma santé, mais je considère aussi qu’une antenne visible de mes fenêtres dévaloriserait ma maison», reprend Josette Baumat qui, à 84 ans, se contente d’un téléphone fixe. L’opposition est farouche, mais l’espoir est ténu: «Nous savons que les opérateurs sont contraints de couvrir tout le territoire national», concède Serge Joliat. L’espoir ténu, c’est un revirement du Conseil communal nouvellement élu. Mais plus que les 5000 francs que peut rapporter une antenne par année, c’est un réseau de bonne qualité qui importe.

De mauvaise qualité

De leur côté, les opérateurs ont transmis leur prise de position à la section cantonale des permis de construire. D’autant que l’antenne Swisscom est prévue dans une zone de sports et de loisirs, un centre sportif comprenant football, tennis et athlétisme. «On veut un réseau, mais pas les antennes», concèdent plusieurs opposants. À la pizzeria Il Pulcinella, active sur Facebook, la gérante, Mabilda de Oliveira, peste contre la qualité aléatoire du réseau: «Il arrive qu’on nous téléphone pour réserver une table et qu’on perde le client à cause de la ligne.» Swisscom concède que «le réseau actuel n’est pas satisfaisant» à Courtételle.

«Une antenne de plus, et alors? Il y en a déjà partout! C’est le prix à payer pour accéder aux nouvelles technologies», relève Mabilda de Oliveira. Chez Swisscom, la porte-parole Lauranne Peman rappelle que le projet actuel résulte déjà d’une conciliation, suite aux oppositions formulées en 2011 contre une installation de communication mobile à la gare. «L’emplacement du projet actuel a été choisi en collaboration avec la commune.» L’objectif de Swisscom, c’est de couvrir Courtételle en réseau mobile, mais aussi d’améliorer la qualité du réseau à l’intérieur des bâtiments. «Nous ne disposons d’aucun autre site de communication mobile à Courtételle», précise Swisscom. Raison pour laquelle l’opérateur n’a «pas prévu d’abandonner ce projet».

«La région est assez mal desservie et ce projet devrait améliorer grandement la situation», indique pour sa part Benjamin Petrzilka, porte-parole de Salt, sachant que l’antenne la plus proche se trouve à plus de trois kilomètres, sur le territoire communal de Delémont (JU). À Moutier (BE), un projet d’antenne Salt sur un immeuble est contesté par des riverains, mais aussi par le Conseil municipal. (Le Matin)