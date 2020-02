Intégration sociale et professionnelle, telle est la mission que s’est fixée AFIRO envers des bénéficiaires d’une rente de l’Assurance invalidité (AI). Avec une priorité, l’entreprise s’adresse essentiellement à des adultes de 18 à 65 ans souffrant de troubles psychiatriques, un domaine où elle s’est fait une spécialité. «Nous avons deux mandants, souligne Rinaldo Costantini, le directeur, l’AI pour la réadaptation et la Direction générale de la cohésion sociale du canton de Vaud pour les emplois adaptés.»

«De plus en plus, ajoute le directeur, AFIRO est sollicitée par le canton pour le placement d’autres catégories sociales comme les chômeurs en fin de droit.» Aujourd’hui, la société encadre 200 personnes en emploi adapté sur les sites d’Ecublens, Aubonne, Yverdon et Renens. Et une centaine de personnes en mesures de réadaptation dans le centre de Lausanne.

Avec la production d’AFIRO, la qualité est au rendez-vous. «Nos produits se situent dans les hauts de gamme et nous avons notamment des banques parmi notre clientèle qui font appel à notre spécialisation en serrurerie présente dans notre centre d’Aubonne. Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec des dizaines d’entreprises de la région, de la petite PME, aux services publics en passant par des multinationales.»

L’entreprise dont le siège social est situé à Ecublens, offre des prestations dans des domaines aussi variés que la boulangerie, un service traiteur, l’imprimerie, la gestion de secrétariat ou la couture simple. Sans oublier, l’autre pilier d’AFIRO, la formation permettant à des personnes en situation de handicap de se réinsérer pleinement dans la société. «Dans ce contexte, elles peuvent obtenir des CFC ou des diplômes plus simples, reconnus sur le marché du travail.»

Une nouvelle cuisine offerte par la LoRo

AFIRO, c’est aussi une société en plein essor. «Nos comptes sont équilibrés, ajoute encore Rinaldo Costantini, même si nous recevons de l’aide extérieure. Pour notre nouveau centre d’Ecublens, actuellement en phase d’exécution, nous emploierons 25 personnes de plus. Et nous devons à la Loterie Romande d’avoir pris en charge le financement de la nouvelle cuisine et du tea-room.»

Victor Fingal