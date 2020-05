Le casting est impressionnant: Isabelle Adjani, Yann Arthus-Bertrand, Cate Blanchett, Paolo Conte, Robert De Niro, Jane Fonda, Wim Wenders et même Madonna! Ils sont deux cents à signer une tribune dans «Le Monde» ce mercredi matin, «Non à un retour à la normale». Cet appel, initié par l'astrophysicien Aurélien Barrau et l'actrice Juliette Binoche, demande aux dirigeants et citoyens de profiter de cette crise du coronavirus pour changer en profondeur nos modes de vie, de consommation et nos économies, tout simplement pour sauver le monde et l'humanité.

Deux Nobel suisses

Dans la liste figurent également plusieurs prix Nobel, dont deux Suisses, l'astrophysicien Michel Mayor et le biophysicien Jacques Dubochet. «Nous ne pouvons pas reprendre comme avant, nous confirme ce dernier, joint ce mercredi matin. Nous sommes obligés de changer, sinon nous serons tous morts. Il y a certaines forces qui font bouger les choses plus rapidement, d'autres qui les freinent. Il faut favoriser au maximum les premières.»

Il a signé cet appel à la demande d'Aurélien Barrau. «Pour moi, les deux personnes qui ont le fait le plus grand coming out climatologique sont Greta Thunberg et Aurélien Barrau.» En septembre 2018, cet astrophysicien français avait en effet déjà, avec Juliette Binoche, lancé un appel à sauver l'humanité dans «Le Monde», suite à la démission de Nicolas Hulot. «Comme cadeau allant avec mon prix Nobel, je me suis vu offrir le droit d'organiser cinq conférences. Pour la première, j'ai invité Aurélien Barrau à l'Université de Lausanne et c'est devenu un copain. Il soutient d'ailleurs avec beaucoup d'amitié nos activistes du climat locaux.»

«Ma femme a pleuré»

Rien de plus normal donc pour le Nobel 2017 de chimie de signer cette nouvelle tribune, avec laquelle il est totalement d'accord. «L'après-coronavirus sera de toute façon différent, mais le combat est encore loin d'être gagné. Quand ma femme a appris cette semaine que le Parlement suisse acceptait d'allouer 1,9 milliard à l'aviation sans lui demander la moindre contrepartie écologique, elle a pleuré!» constate amèrement Jacques Dubochet.

Michel Pralong