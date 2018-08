Les préservatifs sont initialement conçus pour éviter la transmission de maladies et les grossesses non-désirées. Toutefois, trois lots de produits de la marque Durex ne donnent pas toutes les garanties. C'est pourquoi le fabricant de capotes a lancé récemment une importante campagne de rappel de produits en Suisse.

As a precautionary measure, we are recalling a few specific batches of Durex Real Feel and Durex Latex Free condoms. No other Durex products are affected. For more information please visit https://t.co/e553ZeNL0R / https://t.co/jHuBDdCACv https://t.co/T2Dbgqiebo pic.twitter.com/iFZbTlWAN4