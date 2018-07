Une victoire pour la transparence

Un arrêté du Tribunal fédéral de mai 2018 a mis fin à une procédure ouverte depuis 5 ans. La RTS et «Le Matin Dimanche» ont obtenu gain de cause dans leur demande de consulter le rapport d'enquête sur le centre cantonal de requérants d'asile de Perreux, après s'être vus refuser cette lecture par le gouvernement neuchâtelois et le Tribunal cantonal, et ce malgré le soutien de la Commission de transparence de Neuchâtel et du Jura, raconte le dominical.