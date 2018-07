«Cette compagnie se contredit et semble trouver des excuses qui l’arrangent, pour éviter d’assumer ses obligations vis-à-vis des passagers lésés.» Julien est remonté contre easyJet. Cinq semaines après avoir subi une annulation à la dernière minute au départ de Berlin pour Genève, lui et son copain Daniel attendent toujours le remboursement de leur billet de train. Ils s’étaient rabattus sur ce moyen de transport pour rentrer en Suisse, car la compagnie aérienne à bas coût ne leur faisait espérer un retour que 48 heures plus tard.

Grève invoquée

Ils ont enfin reçu un courriel, leur annonçant le rejet de leur demande d’indemnisation (prévue par la loi, en cas de vol annulé). Mais la raison invoquée les étonne: une grève, tout le week-end, du personnel du contrôle aérien en France, avec un impact sur de nombreux aéroports, et des perturbations en cascade. Le hic, c’est que la même compagnie avait d’abord expliqué l’annulation le 10 juin des vols de Berlin pour Genève et Zurich en raison d’orages au-dessus de la capitale allemande.

De plus, cette grève avait été annoncée des jours auparavant, de façon à anticiper une situation compliquée dans le ciel et au sol. Autre raison invoquée par la compagnie: la limite maximale d’heures de travail autorisée, pour des raisons de sécurité, atteinte cette fin d’après-midi là par le personnel volant. «Toutes les compagnies européennes sont soumises à la même réglementation, dictée par l’Agence européenne de la sécurité aérienne, souligne le porte-parole d’easyJet. Il y a ainsi une limite d’heures annuelles fixée de façon équivalente pour tous, ainsi qu’une limite quotidienne. Dans le cas de la Suisse, easyJet Switzerland a même accepté l’application de règles de planification plus strictes que les normes européennes.» La compagnie évoque ces raisons «extraordinaires» pour refuser, comme le prévoit le règlement, une indemnisation. Une accumulation de facteurs indépendants d’easyJet a fini par provoquer l’annulation d’un vol, contre sa volonté.

«Un avion easyJet peut être amené à atterrir dans quatre pays différents le même jour, rappelle la compagnie. Il suffit donc d’un problème rencontré le matin pour que cela ait un impact tout le reste de la journée.»

Mais ces arguments peinent à convaincre totalement. En effet, avec une grève annoncée bien à l’avance en France, les conséquences auraient pu être anticipées. Et, bizarrement, seul easyJet semble avoir été impacté par les orages berlinois ce dimanche-là. De manière officieuse, on nous rétorque que les créneaux de l’aéroport étaient très encombrés et que certaines compagnies ont alors la priorité sur d’autres.

Celles dites «low cost»? (Le Matin)