«Toute l'école est sous le choc après cet acte tragique et incompréhensible», réagissait jeudi en fin de journée Simon Thiriet, du Département de l’éducation de Bâle-Ville. Quelques heures auparavant, un garçon de 7 ans avait été mortellement poignardé en pleine rue par une Suissesse de 75 ans, qui avait fini par se rendre à la police.

«Elle pensait qu'il s'agissait d'un accident de voiture»

Selon albinfo.ch, la mère du petit ignorait tout de la brutalité des faits et ce pendant des heures. «Ce n'est qu'à 20h qu'elle a appris que son fils avait été poignardé. Jusqu'à ce moment, elle pensait qu'il s'agissait d'un accident de voiture», raconte un proche de la famille au site.

Interrogée par «Blick», la maman du garçon témoigne: «On va très mal. On n'arrive pas à croire ce qui nous arrive. Notre garçon n'est plus là!» Et d'ajouter: «Je ne connais pas l'auteure des coups de couteau. Je ne l'ai encore jamais vue. Elle a détruit notre vie!» La maman explique qu'elle se fait soigner à l'hôpital depuis plusieurs jours. Elle a vu son fils pour la dernière fois il y a deux jours. «Il est venu me voir à l'hôpital. Il était heureux.» Selon elle, le petit sera enterré dans son pays d'origine, le Kosovo.

Appel à témoins

L'enquête n'a pas pour l'heure permis de déterminer les raisons de l'attaque. «Nous ne savons pas encore si l'auteure présumée et la victime se connaissaient», a déclaré l'inspecteur Peter Gill à «20 Minuten». La police recherche d'éventuels témoins.

Le petit garçon rentrait de l'école, jeudi vers 12h30-12h45, quand il a été poignardé par la septuagénaire. L'enseignante de l'enfant, qui rentrait elle aussi à la maison, l'a retrouvé grièvement blessé au sol. Elle a immédiatement alerté les secours. Emmené d'urgence à l'hôpital, il est décédé peu après des suites de ses blessures. (Le Matin)