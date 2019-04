Il est temps de réfléchir à deux fois avant de régler votre redevance radio-télé annuelle de Serafe. C'est en effet depuis ce mois d'avril que demander une facturation trimestrielle au lieu de débourser 365 francs d'un coup vaut la peine. Car pour tous les groupes dès à présent, il ne reste pas suffisamment de temps dans l'année pour recevoir quatre factures, comme vous l'expliquent les deux tableaux ci-dessous.

Voici ce que vous paierez en 2019 en optant pour la facturation trimestrielle, suivant le groupe dans lequel vous avez été aléatoirement placé. Infographie Yannick Michel

Et voici ce que vous payez en restant à la facturation annuelle. Infographie Yannick Michel

Certains argumentent que cela ne sert à rien, car en fait, même en payant en une fois la facture de 365 francs, vous ne recevrez la suivante qu'un an plu tard. Donc, avec cette fameuse facture partielle que tout le monde a reçue en janvier, cela revient à dire que chaque ménage paie la même chose, soit 30,42 francs par mois. C'est exact si l'on imagine le système de redevance fonctionnant comme un abonnement annuel, courant par exemple d'avril en avril. D'ailleurs, en cas de départ à l'étranger, de placement en EMS ou de décès avant le terme de ces 12 mois , Serafe s'engage à rembourser ce qui a été payé en trop.

Jusqu'à 270 francs d'économie

Mais pour tous les autres, la somme payée en surplus cette année (qui va jusqu'à plus de 270 francs pour le groupe de décembre!) ne sera hypothétiquement remboursée qu'à la fin de ce système Serafe. Fin qui n'est pas du tout programmée. Cela peut être dans 5, 10 ou 20 ans . Et quand on voit dans le projet mis en consultation par le Conseil fédéral que la TVA perçue en trop sous le règne de Billag ne sera pas remboursée spécifiquement à ceux qui l'ont payée mais à tous les ménages asujettis à Serafe, et qui plus est pas dans son intégralité ( 50 francs au lieu des 60 francs que certains ont versés), mieux vaut ne pas prendre de risque et économiser quelques francs sur la facturation actuelle. Quitte, au pire, à ce qu'on vous redemande cette différence dans plusieurs années.

Mode d'emploi