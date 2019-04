L'Ecu d'or 2019 vise à la protection des insectes et de leurs habitats. La vente des pièces en chocolat de Pro Natura et Patrimoine suisse par des écoliers débutera en septembre.

On entend de moins en moins les grésillements, les bourdonnements et les vrombissements des insectes. Plus de 40% des espèces étudiées en Suisse sont menacées. La destruction des habitats, l'utilisation massive de pesticides et la pollution lumineuse les affectent particulièrement, a indiqué mardi Pro Natura.

Pollinisation

Les insectes sont indispensables au fonctionnement de notre environnement. Les abeilles, bourdons, syrphes et d'autres insectes pollinisent une grande partie des plantes à fleurs. S'il y a des fruits et des légumes, c'est grâce à eux, souligne Pro Natura. Ils sont aussi une source importante de nourriture pour les oiseaux.

La vente de l'Ecu d'or ne profite pas qu'à la nature et au patrimoine. Les classes qui participent à l'opération reçoivent du matériel didactique et 50 centimes pour chaque Ecu d'or vendu.

Les élèves vendront les pièces en chocolat du 2 au 30 septembre (dès le 9 septembre au Tessin). A partir du 18 septembre et jusqu'à mi-octobre, l'Ecu d'or sera aussi en vente aux guichets de La Poste. (ats/nxp)