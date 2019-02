Un placebo psychologique peut aussi s'avérer efficace. C'est ce que viennent de démontrer des chercheurs alémaniques dans la revue Scientific Reports.

L'explication accompagnant la remise du placebo - un procédé thérapeutique sans efficacité propre - joue un rôle important, a indiqué mardi l'Université de Bâle dans un communiqué. Le traitement est également influencé par le type de relation entre le médecin et le patient, de même que par les attentes de celui-ci.

Les chercheurs bâlois ont réalisé trois expériences portant sur un total de 421 sujets sains. Comme placebo, on leur a montré de petits films dans lesquels la couleur verte dominait, accompagnés ou non d'une narration psychologique expliquant que «le vert calme, car il active des schémas émotionnels précocement ancrés».

Encore décelable une semaine après

Les films étaient en outre présentés dans le contexte d'une relation neutre ou amicale, après quoi les participants ont été priés d'évaluer leur bien-être sur plusieurs jours. Résultat: le film a eu un effet positif, lorsqu'il était présenté avec l'accompagnement narratif et dans le contexte d'une relation amicale. L'effet était le plus fort immédiatement après le visionnement du «placebo», et encore décelable une semaine après.

«Les effets observés étaient comparables à ceux d'interventions psychothérapeutiques auprès de populations comparables», conclut le directeur de l'étude Jens Gaab, cité dans le communiqué.

L'Institut de psychologie de l'Université de Zurich a également contribué à ces travaux, susceptibles selon les auteurs d'améliorer la compréhension de ces mécanismes dans la pratique clinique ainsi que sur un plan éthique. (ats/nxp)