Jeudi soir, un quintette inédit a bousculé le Parlement biennois: réunis au sein du nouveau groupe parlementaire «Einfach Libres!», les conseillers de ville Mohamed Hamdaoui (ex-PS), Ruth Tennenbaum (Passerelle), Titus Sprenger (Passerelle), Dana Augsburger-Brom (PS) et Peter Heinider (POP) veulent dépasser les clivages partisans.

Dans le sillage de Mohamed Hamdaoui, recalé par son parti dans la course au Conseil national, «Einfach Libres!» se distancie des structures habituelles, avec des objectifs communs, comme la défense du service public et la transition énergétique, mais avec aussi une liberté de choix et de ton.

Les personnalités sont fortes et les intérêts défendus sont multiples: la laïcité pour Mohamed Hamdaoui, l'opposition à l'axe Ouest par l'A5 pour Titus Sprenger, la cause syndicale pour Peter Heiniger.

Présidente du Conseil de Ville, Ruth Tennenbaum s'est illustrée par son idée de tirer au sort la moitié des parlementaire au lieu des les élire. Quand à Dana Augsburger-Brom, sa dernière intervention médiatisée exigeait la réouverture de tous les WC publics. Deux interventions sanctionnées par une défaite, mais qui ont fait causer.

La formation d'un groupe parlementaire augmente le temps de parole à la tribune et donne accès aux divers commissions. «Einfach Libres!» servira-t-il de socle à une candidature de Mohamed Hamdaoui au Conseil national, face à ses anciens collègues Cédric Némitz et Samantha Dunning? «Pas si vite! Le premier palier de notre groupe ouvert à tous les partis est municipal, mais ça peut évoluer rapidement», répond Mohamed Hamdaoui.

(Le Matin)