La tempête Eleanor/Burglind continue de déployer ses effets en Suisse. Après de puissantes bourrasques de vents mercredi, MeteoSuisse met en garde contre de fortes chutes de neige et des pluies intenses dans les Préalpes et les Alpes.

L'Office fédéral de météorologie et de climatologie a émis une alerte de niveau 4 sur une échelle de 5, prévoyant d'abondantes précipitations ce jeudi et vendredi matin. Sont surtout concernées les régions du sud du Jura, le long du versant nord des Alpes et dans le nord des Grisons ainsi que dans les Préalpes romandes (région Trient, Emosson et Dents-du-Midi).

Les cantons d'Argovie, de Zurich et de Bâle-Campagne gardent le Rhin sous surveillance, craignant des inondations dans certaines zones bien précises.

Des avalanches attendues

De fortes chutes de neige sont également à redouter le long du versant nord des Alpes, le nord des Grisons, et les Alpes Valaisannes orientales. Les vents encore tempétueux dans de nombreux endroits provoqueront des cumuls de neige dans les Alpes bernoises et les Alpes valaisannes occidentales.

Du coup, MeteoSuisse redoute «une situation avalancheuse très critique sur une grande partie du territoire». Dans la crête nord des Alpes, le Valais, le nord des Grisons ainsi que la Basse-Engadine au nord de l'Inn, de nombreuses avalanches de taille moyenne et grande sont attendues, qui pourraient descendre jusque dans les vallées dans certains couloirs connus.

L'institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF) a également décrit une situation avalancheuse très critique en général. Il estime que les accumulations de neige soufflée grossiront encore jeudi et qu'elles sont instables.

Une situation toujours délicate sur le rail

Le trafic ferroviaire continue d'enregistrer de fortes perturbations jeudi. De nombreuses voies sont interrompues. C'est notamment le cas entre entre Château-d’Œx et Gstaad, en raison d'un glissement de terrain. Le retour à la normale est prévu d'ici à vendredi dans la plupart des cas.

Outre les dégâts dus aux intempéries et des vents toujours tempétueux par région, les CFF évoquent le risque élevé d'avalanche pour expliquer les interruptions de trafic.

(nxp)