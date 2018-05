Le scandale du cartel dans le secteur de la construction jette une ombre sur les élections cantonales grisonnes du 10 juin. L'affaire va coûter au moins un siège au PBD à l'exécutif. Dans le canton de Glaris, les électeurs sont appelés à renouveler leur parlement.

Sept candidats sont en lice pour les cinq sièges du gouvernement grison. Trois sortants briguent un nouveau mandat: Mario Cavigelli (PDC), Christian Rathgeb (PLR) et Jon Domenic Parolini (PBD). Barbara Janom Steiner (PBD) et Martin Jäger (PS) ne se représentent pas.

Le Parti bourgeois-démocrate (PBD) est directement touché par le scandale du cartel dans le secteur de la construction. Andreas Felix, qui devait défendre le siège laissé vacant par Barbara Janom Steiner, a retiré sa candidature. Le parti perd ainsi un de ses deux sièges avant même les élections.

Thème central de la campagne

Directeur de l'association grisonne des entrepreneurs (GBV), Andreas Felix a toujours affirmé ne pas être au courant des accords illégaux passés entre les entreprises. Son rôle de directeur de la GBV étant devenu un thème central de la campagne électorale, il a préféré jeter l'éponge. Dans la foulée, il a aussi démissionné de la présidence du PBD grison.

Le conseiller d'Etat bourgeois-démocrate Jon Domenic Parolini est lui aussi pris dans la tourmente. Il a été informé de l'existence du cartel lorsqu'il était maire de Scuol, mais il n'a rien fait pour mettre fin à ces agissements. Une non-réélection semble peu probable, mais elle n'est pas exclue.

Le PDC vise un deuxième siège

Les problèmes du PBD pourraient permettre au PDC de prendre un deuxième siège au gouvernement. La réélection de Mario Cavigielli semble assurée. Il dirige le département directement touché par le scandale des adjudications illégales, mais le cartel a été actif avant qu'il prenne la tête des travaux publics.

L'autre candidat du PDC est Marcus Caduff. Il n'est pas impliqué dans l'affaire du cartel. Sa campagne est discrète, mais il peut compter sur un électorat fidèle au PDC dans la région de la Surselva.

Le PS défend son siège avec Peter Peyer, syndicaliste et député cantonal. Ses chances d'être élu sont considérées comme élevées. Il n'est absolument pas éclaboussé par le scandale des adjudications illégales que la COMCO vient de sanctionner avec des amendes totales de 7 millions de francs.

Commandant de la police cantonale

L'UDC grisonne tente pour la troisième fois depuis sa reconstitution en 2008 d'entrer au gouvernement. Le parti lance comme candidat le commandant de la police cantonale Walter Schlegel. C'est lui qui a organisé l'arrestation d'Adam Quadroni, l'homme qui a dénoncé le cartel de la construction.

On ne sait toutefois pas encore si cette arrestation est directement liée au scandale. L'affaire ne devrait pas avoir de conséquence électorale pour le chef du département de police Christian Rathgeb (PLR). Sa réélection ne semble pas en danger.

En raison des révélations sur le cartel, le chansonnier Linard Bardill s'est lancé dans la course au gouvernement. La crise politique et morale que traversent les Grisons l'a ébranlé et il a décidé de s'engager, a-t-il déclaré lors de l'annonce de sa candidature.

Sondage

Un sondage a été réalisé par l'institut Sotomo sur internet auprès de 1500 personnes à la demande du groupe de presse Somedia et de la radio-télévision romanche RTR. Christian Rathgeb arrive en tête avec 61,8% des intentions de vote devant Mario Cavigelli (58,1%).

Jon Domenic Parolini suit avec 42 %. Viennent ensuite Peter Peyer (38,5%) et Marcus Carduff (38,3%). Linard Bardill arrive en 6e position avec 36,5%, devant le candidat UDC Walter Schlegel (33,3%).

Le scandale du cartel de la construction ne devrait pas avoir d'impact sur l'élection du parlement (120 sièges attribués selon le système majoritaire). L'élection s'annonce toutefois difficile pour le PBD dans son canton d'origine: près de la moitié de ses députés ne se représentent pas. La répartition des sièges est actuellement la suivante: PLR 35 sièges, PDC 31, PBD 27, PS 16, UDC 9 et Vert'libéraux 2.

Parlement glaronnais

Dans le canton de Glaris, autre fief du PBD, les électeurs sont appelés à renouveler leur parlement (60 sièges). La répartition actuelle des sièges est la suivante: UDC 17, PLR 12, PBD 9, PS 7, Verts 7, PDC 6 et Vert'libéraux 2. L'élection du gouvernement a eu lieu le 4 mars. (ats/nxp)