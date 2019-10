Selon la formule consacrée dans les Grands Prix, nous voilà dans la dernière ligne droite des élections fédérales 2020. Cette édition marque déjà l'histoire par un record de candidats et de candidates. Ce qui fait dire à certains qu'on se porte aujourd'hui candidat comme on prend un selfie. Pour la plupart des 4600 candidats, cela fera un souvenir ponctuel. Pour les 246 élus et élues, ce sera le début d'un long selfie.

Sauver la planète

Quand on suit la campagne, on sent de part et d'autre, derrière les slogans, une réelle et profonde envie de changement. Certains en tout cas attendent de ces élections qu'elles bouleversent les rapports de force, qu'une autre Suisse émerge, une Suisse qui se lance dans le sauvetage de la planète ou qui se barricade encore plus au nom de la souveraineté nationale. Ailleurs, en Italie, au Brésil, au Royaume-Uni, en Espagne, les régimes changent quand cela ne va pas.

14 sièges au plus

En Suisse, il n'en sera rien. Les sondages de la dernière ligne droite prédisent comme les précédents une légère courbe à gauche qui remettra le curseur au centre. D'après les calculs les plus défavorables à l'UDC, celle-ci pourrait perdre 14 sièges au Parlement, ce qui ramènerait son groupe de 74 à 60. Une partie de ces sièges irait aux Verts. Cela mettra fin à la majorité UDC-PLR de 101 voix au Conseil national. Mais cela ne changera pas fondamentalement l'ambiance sous la Coupole, hormis dans les commissions qui seront plus équilibrées.

Garde-fous

Ces élections s'annoncent dans la dynamique de la politique suisse depuis plus de cent septante ans, qui dispose de garde-fous à toutes les révolutions, même si la planète est en feu. Le multipartisme, le fédéralisme et les droits populaires constituent un panel d'instruments qui neutralisent toute rupture dans la conduite du pays. Le nouveau Parlement qui sortira des urnes s'intégrera donc dans cette continuité.

Mouvement de balancier

Les élections fédérales sont une longue bataille non pas pour la victoire de l'un sur les autres, mais pour conserver l'équilibre entre les uns et les autres. Toute cette énergie dépensée durant la campagne se perd en grande partie au moment du résultat final. Il y aura tout de même un mouvement de balancier qui fera bouger la ligne au centre de l'échiquier pour quatre ans. Et, bizarrement, on devrait se retrouver avec plus ou moins les mêmes rapports de forces que lors de la législature 2011-2015.

Eric Felley