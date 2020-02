L'électricité consommée en Suisse en 2018 provenait à 74% des énergies renouvelables. Ce qui représente une hausse de 6% par rapport à l'année précédente (68% en 2017). La part du nucléaire grimpe également.

Parmi l'électricité issue des énergies renouvelables il y a deux ans, 66% provenait de la grande hydraulique (60,5% en 2017), a précisé l'Office fédéral de l'énergie lundi. Le photovoltaïque, l'énergie éolienne, la petite hydraulique et la biomasse en a généré environ 8% (7,2% en 2017) et a bénéficié, à hauteur des trois quarts, d'un encouragement par le système de rétribution de l'injection axé sur les coûts (SRI).

La part de l'énergie nucléaire s'élevait à 17,3% (15,1% en 2017). Celle des déchets et des agents énergétiques fossiles avoisinait 3%. La provenance et la composition de 6% de l'électricité fournie n'étaient pas vérifiables (16% en 2017).

Pour la première fois, l'électricité issue du charbon en provenance de l'étranger peut être déclarée comme telle et n'entre plus dans la catégorie générale du «courant gris». Une étape importante est ainsi franchie vers une plus grande transparence dans la livraison de l'électricité.

La production pas égale à la consommation

L'électricité produite en 2018 en Suisse est issue à 55,4% de la force hydraulique, 36,1% de l'énergie nucléaire, 2,8% des énergies fossiles et à 6% des énergies renouvelables. Mais la Suisse ne consomme pas que de l'électricité d'origine indigène, précise l'OFEN.

Comme il existe un commerce actif avec l'étranger (importation et exportation d'électricité), le mix de production suisse ne correspond pas à la composition moyenne de l'électricité livrée (mix des fournisseurs suisses).

Les entreprises suisses d'approvisionnement en électricité sont tenues de déclarer la provenance et la composition de l'électricité qu'elles livrent pour permettre aux consommateurs de choisir. Depuis 2006, ces données sont communiquées avec la facture d'électricité et depuis 2013, elles sont publiées sur la plateforme Internet www.marquage-electricite.ch. (ats/nxp)