La colère affaiblit le jugement et réserve parfois une drôle de surprise. C'est une histoire de village croustillante que raconte «Le Nouvelliste» ce mercredi. Sur les réseaux sociaux, on peut voir des petites séquences vidéo montrant une femme qui s'en prend à un véhicule garé sur sa place privée au cœur du village de Fully (VS). Excédée et croyant que ce véhicule appartient à un ouvrier qui travaille sur le chantier voisin, elle finit de rage par briser ses vitres à coups de pierre.

Mauvaise personne

Mais au bout d'un certain temps, un ouvrier justement du chantier vient lui expliquer qu'elle s'énerve contre la fausse personne. Il lui indique que la propriétaire du véhicule est en fait une femme qui est entrée dans son habitation. C'est là que la propriétaire se rend compte que la voiture qu'elle a caillassée appartient à la femme qui est en train de faire le ménage chez elle!

Tout est rentré dans l'ordre

«C’était effectivement la voiture de ma femme de ménage», a admis au «Nouvelliste» l’auteur des déprédations. Elle explique que «l’affaire remonte à un mois et tout est rentré dans l’ordre. La voiture a été réparée à nos frais et aucune plainte n’a été déposée». Son accès de violence est dû au conflit qui l'oppose depuis longtemps avec le chantier en question et ses nuisances.