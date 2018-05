Mauvaise surprise pour une femme de Dietikon mardi soir. Alors qu'elle venait d'emménager dans son nouvel appartement, elle s'est aperçue qu'elle n'était pas la seule locataire des lieux puisqu'un gros serpent s'y trouvait aussi, raconte l'ats. Du coup, elle a immédiatement alerté la police en envoyant une photo du reptile.

Et selon un spécialiste de la police cantonale zurichoise, il s'avère que l'animal est un charmant python royal d'Afrique centrale, un serpent non venimeux mais qui tue ses proies en s'enroulant autour d'elles et en les étouffant. Hic: arrivé sur les lieux, l'expert a constaté que la bébête n'était plus visible et s'était cachée. Et il a fallu démanteler la moitié de la cuisine pour déloger l'intrus qui a pu être alors attrapé.

Selon la police cantonale, il s'agit d'un python âgé de 4 à 5 ans, qui mesure près de 70 cm de long. Il est aux bons soins actuellement de la police. Par contre, celle-ci ne sait pas encore si le reptile appartenait au locataire précédent, voire même un locataire encore plus ancien, ou s'il a été introduit dans l'appartement autrement.

