«On sait ce que je pense de la grève des femmes»





Yvan Perrin, vous vous trouvez beau?



Non!



Pourquoi s'en prendre au physique d'une manifestante?



À partir du moment où vous faites de votre corps votre un argument politique lancé dans l'espace public, il peut être débattu et critiqué, à l'exemple de la présidente de la Jeunesse socialiste Tamara Funiciello qui s'est mise en scène en brûlant son soutien-gorge pour la cause des femmes.



Vous ne citerez que des femmes de gauche?



Je ne connais pas un homme de droite qui aurait utilisé sa plastique comme argument publicitaire.



Ndlr: en 2007, Yvan Perrin lui-même posait en simple slip sous l'ojectif du photographe Olivier Evard pour «l'Illustré». Le Neuchâtelois indiquait qu'en costume, en pantalon ou en maillot de bain, l'homme politique était un tout et soulignait que cette photo était à son avantage:





Pourquoi s'intéresser au physique des gens?



Je ne m'y intéresse pas, cela vient tout seul sur les réseaux sociaux.



Pourquoi critiquer le physique et pas l'opinion?



L'opinion, je l'ai déjà exprimée de manière générale: on sait ce que je pense de la grève des femmes.



Vous ne regrettez pas d'avoir dénigré cette jeune femme?



Je ne l'ai pas dénigrée, j'ai constaté un fait. Quelles que soient les raisons qui ont conduit à cette situation, le résultat a été mis en scène.



Seriez-vous prêt à lui envoyer un bouquet de fleurs?



Envoyer un bouquet de fleurs à une féministe? Surtout pas, malheureux! (ndlr: il manie l'ironie). Vous êtes le représentant de ce patriarcat intolérable contre lequel il y a lieu de lutter! Non! Non! Non! Mais j'aurais du plaisir à débattre.



Où est passée l'élégance chez Yvan Perrin?



«La bonne éducation, c'est du patriarcat. Aujourd'hui, il ne faut plus tenir la porte à une dame – ce que j'ai l'habitude de faire – pour ne pas la faire passer pour un être délicat».



En quoi avez-vous fait avancer le débat?



En quoi se balader seins nus fait avancer le débat? Discuter d'une égalité salariale, c'est une évidence, mais quand on lit des commentaires comme «bois mes règles» ou «bouffez nos clitos, pas nos salaires», ça fait avancer le débat? Ces dames se plaignent d'un manque de respect, mais quand vous êtes un homme blanc, hétérosexuel et chrétien, il ne vous reste qu'une chose à faire: c'est de vous pendre.



Vous critiquez aussi Poutine torse nu?



Non, je me dis qu'il y a encore à faire de mon côté... Poutine donne une image de la Russie solide et forte, mais je ne vois aucune cause qui me ferait défiler torse nu.



Faut-il être beau pour faire de la politique?



Heureusement pas (rire), ce serait fâcheux!... Ce n'est pas une condition, mais je pense que l'esthétique joue un rôle sur les affiches: quand vous voyez une jeune femme séduisante, vous regardez plus attentivement que si vous voyez un vieux notable sur le retour.



Si vous siégez à nouveau, allez-vous commenter le physique ou l'habillement de vos collègues?



Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai pas!



Qu'avez-vous fait le 14 juin?



La lessive (ndlr: il vit seul), mais je vous rassure, ce n'était le seul jour de l'année. Puis j'ai participé au repas de soutien des femmes UDC romandes.