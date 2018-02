Les accusations dressées contre une trentenaire d'Ostermundigen (BE) sont lourdes. L'ancienne secrétaire d'Implenia aurait détourné plus d'un million de francs, entre 2007 et 2011. Raison pour laquelle la mère de 36 ans, désormais au chômage, a dû comparaître mardi devant le Tribunal de district de Bülach (ZH).

Selon «Blick», tout a commencé il y plusieurs années dans un bordel zurichois. L'accusée y travaillait à l'époque en tant que prostituée et avait l'habitude d'y passer des soirées avec un chef de l'entreprise de construction. Les deux avaient non seulement l'habitude de coucher ensemble, mais aimaient aussi consommer de la cocaïne. Après un certain temps, le cadre avait proposé un poste en tant que secrétaire à l'accusée. «C'était comme gagner au loto», a expliqué mardi la prévenue à la Cour. Malgré son nouveau poste, elle continuait à passer ses week-ends avec le chef. De temps en temps, les deux tiraient aussi des traits de coke pendant leur pause de midi.

«Je n'étais qu'un objet sexuel»

Or, un an et demi après avoir accepté le poste de secrétaire, la trentenaire a commencé à soumettre de fausses factures à son employeur et à reverser l'argent ainsi empoché à quatre anciens amis du milieu de la prostitution. Son but? S'acheter des kilos de cocaïne. Selon l'acte d'accusation, elle a falsifié une cinquantaine de factures, ce qui lui a permis d'empocher environ 1,2 million de francs. Pour cela, elle a simplement falsifié la signature du responsable du centre des coûts.

Pour le procureur, l'affaire est limpide: «Nous avez financé votre consommation de cocaïne avec l'argent d'Implenia.» Or malgré les preuves écrasantes, l'accusée n'a cessé de nier les faits: «Ils se sont concertés. Je n'étais rien d'autre qu'un jouet et qu'un objet sexuel.» Ses larmes n'ont cependant pas permis d'amadouer le juge, qui l'a condamnée à 51 mois de prison.

(Le Matin)