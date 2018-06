Esther Geisser adore les chats. Sa récente décison semble donc d'autant plus contradictoire: sur Facebook, la protectrice alémanique des animaux explique: «Mes chats sont interdits de sortie pendant quelques jours.»

La quadragénaire justifie sa mesure par le fait qu'il y a actuellement beaucoup d'oisillons qui sautillent par terre et qui ne savent pas encore très bien voler. «Les parents s'occupent de leurs petits, mais ils sont constamment stressés», précise la présidente de l'association Network for Animal Protection (Netap). Et même si aucun de ses chats n'a jamais ramené d'oiseaux à la maison, il est évident pour elle de ne pas les laisser sortir durant cette période. «C'est quoi 1 à 2 jours à la maison face à toute une vie d'oiseau?»

Voilà pourquoi Esther Geisser souhaite adresser un message à tous les propriétaires de chat: «Nous sommes priviliégiés de pouvoir laisser sortir nos chats de manière incontrôlée. Mais nous devrions faire un peu attention lorsque le printemps arrive.» Et afin que les animaux ne s'ennuient pas trop à la maison, elle conseille: «Un carton et des nouveaux jouets peuvent faire des miracles.»

Particulièrement vulnérables

La Station ornithologique suisse, basée à Sempach (LU), salue son initiative: «Il s'agit sans doute de la mesure la plus efficace si l'on voit près de chez soi des oisillons», affirme le porte-parole Matthias Kestenholz. Le biologue rappelle que les petits oiseaux sont particulièrement vulnérables après avoir quitté leur nid pour la première fois.

Selon le porte-parole, il est difficile à déterminer le nombre de jeunes oiseaux tués chaque année par des chats. Divers évaluations, émanant des milieux de la protection des oiseaux, font état d'environ un cinquième des oisillons. Elisabeth Schlumpf, d'une association zurichoise de protection des oiseaux, va encore plus loin. Selon elle, un oisillon sur trois est tué chaque année par les chats. (Le Matin)