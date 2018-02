En apprenant par téléphone la date de son opération au CHUV de Lausanne, Marlène Droux (59 ans) n’a pas osé y croire. Mais la confirmation écrite lui est parvenue le lendemain. S’estimant victime d’une erreur médicale, cette Neuchâteloise recevra une nouvelle prothèse au genou gauche, ce lundi.

La genèse de cette bataille, c’est une rotule mal replacée par un chirurgien de l’Hôpital de la Providence après la pose d’une prothèse. Réparer les dégâts dans un hôpital neuchâtelois, comme l’a suggéré le médecin cantonal, après une volte-face? Pour Marlène Droux, il était hors de question de passer sur le billard dans le canton où tout s’était mal déroulé. Dépourvue d’assurance complémentaire, Marlène Droux s’est battue pour obtenir une reconsidération de son dossier par le médecin cantonal. La bonne nouvelle est venue du CHUV, sous la forme d’un rendez-vous au service d’orthopédie avec un professeur renommé.

Une suite de pépins

Pour obtenir l’opération espérée, elle a défendu sa cause avec le soutien de son psychiatre. Elle a simultanément déménagé de Môtiers à Buttes, dans le Val-de-Travers, pour se rapprocher de ses petits-enfants et pour passer d’un second à un premier étage, manque de mobilité oblige.

Sa vie est un enfer depuis la pose – ratée – d’une prothèse à son genou gauche qui a eu pour effet de raidir sa jambe et de solliciter les ligaments du genou droit, équipé d’une demi-prothèse. «La rotule n’était plus à la bonne hauteur», grimace la patiente. Des migraines paralysantes, une hypotension génératrice de fatigue et de vertiges, une fibromyalgie douloureuse pour les articulations, le syndrome du tunnel carpien qui comprime le nerf médian de la main: sa santé n’est qu’une suite de pépins.

L’intervention de lundi consistera à scier le fémur, à remplacer la prothèse et la visser. Sa persévérance a payé, mais Madeleine Droux avoue avoir eu «envie de tout lâcher sous la douleur». La fin du tunnel? Pas sûr! Le temps perdu en procédure n’a pas joué en sa faveur. «La dernière radiographie remonte à cinq mois. Je crains une dégradation. Les vis tiendront-elles dans les os?» s’interroge-t-elle.

Si notre interlocutrice avait disposé d’une assurance complémentaire, une hospitalisation hors canton aurait coulé de source. Mais elle veut aller de Buttes à Lausanne avec son assurance de base. «Une assurance complémentaire ne doit pas servir à réparer l’erreur d’un chirurgien», conclut cette ancienne aide soignante en gériatrie. (Le Matin)