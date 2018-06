La journée du 21 juin été particulière pour chacune des 31 000 personnes venues voir le pape à Palexpo, à Genève. Mais, pour Sœur Maria- Anna Diaz, ce jeudi fut littéralement unique. Cela faisait douze ans que cette religieuse dominicaine n’avait plus franchi la porte du couvent St. Peter de Schwytz!

Lors de l’entrée de cette Philippine de 53 ans dans cet ordre contemplatif, en 2000, Jean-Paul II était pape. «Je suis sortie de mon couvent une première fois en 2006 pour le mariage de ma sœur», explique la religieuse, sans se départir d’un sourire serein. Son escapade de jeudi avait été exceptionnellement autorisée par la supérieure du couvent et par l’évêque auxiliaire de son diocèse.

Ni impressionnée ni irritée

Sœur Maria-Anna explique ne pas avoir eu peur de se frotter au monde extérieur. Tout d’abord car elle le connaît via la télévision. Et aussi, explique-t-elle, «car une fois dehors, je sais rester ancrée en moi et connectée à mes cinq sœurs, ce qui me permet de n’être ni impressionnée ni irritée par ce que je vois.»

Le couvent de St. Peter souffre d’un manque de vocation. Sœur Maria-Anna a donc été un peu surprise du nombre de croyants venus voir le pape.

L’agitation et le bruit régnant à Palexpo avant la messe tranchent avec le quotidien de Sœur Maria-Anna. Ses journées millimétrées débutent à 5 h du matin par la prière et sont marquées par un silence total dès 20 h 15. Elle semblait néanmoins parfaitement à l’aise, installée au premier rang du carré VIP.

Sereine malgré l’agitation

La religieuse, l’intuition aiguisée par ses années de méditations et de prières, a ressenti que le monde a bien changé depuis 2006. Sur les visages qu’elle a croisés, elle a souvent lu «plus de stress, de tristesse et de déconnexion d’avec Dieu qu’avant».

Pour la religieuse, «le pape est comme un père». C’est pour cela qu’elle avait tant tenu à venir l’écouter. C’est d’ailleurs à la mort du sien que la religieuse était entrée au couvent, tournant ainsi le dos à une vie tranquille d’esthéticienne. Elle avait alors 35 ans. La Suisse, elle l’avait choisie par l’entremise d’une compatriote y vivant, et qui était apparentée à la supérieure du couvent St. Peter. (Le Matin)