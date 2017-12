Les vacances d'une Zurichoise sont en train de virer au cauchemar. En effet, la jeune femme de 30 ans est partie 3 mois à Hawaï et, pour ne pas pas laisser vide son appartement, l'a sous-loué à un Allemand. Hic: celui-ci l'a transformé en maison close, illégale, évidemment.

C'est la police qui a contacté et révélé le pot aux roses à la jeune femme, raconte la Zurichoise au Blick jeudi. Qui avoue ne pas s'être méfiée, car son sous-locataire lui avait donné l'impression d'être quelqu'un de sérieux, dit-elle. Un sous-locataire qui exploite officiellement une société immobilière en Suisse.

Chaos dans l'appartement

Selon le quotidien qui a enquêté, plusieurs pages d'annonces coquines sur internet renvoient à l'adresse de la jeune femme, appuyées de photos équivoques dans lesquelles on reconnaît son appartement. Le journal est même allé plus loin en se rendant carrément au logement. Et c'est une Allemande fort peu vêtue qui a ouvert la porte au reporter, l'invitant rapidement à entrer, avant de refermer très vite au moment des questions un peu trop insistantes.

Le Blick a également exploré les forums consacrés à l'endroit sur internet. Et il est tombé sur des clients qui ont laissé des commentaires fort peu élogieux. Ainsi l'un d'eux raconte: «La fille allemande m'a conduit dans un salon où c'était le chaos total. La table était recouverte de lubrifiant et de papier toilette, ainsi que de restes de repas du McDo et de hamburgers à moitié mangés».

Impuissance

Pour la Zurichoise qui a sous-loué son appartement avec les meubles, c'est l'horreur: «Je suis au paradis mais je n'arrête pas de penser à la Suisse, à ce qu'il se passe dans mon appartement et ce qu'il qui va en rester», dit-elle. Quant à revenir habiter le lieu, cela lui semble inconcevable. «Je considère que j'ai perdu mon logement et que je suis bonne pour chercher un nouvel appartement. »

Car la jeune femme se sent impuissante: même si la police est déjà venue plusieurs fois à son adresse et qu'elle est au courant de la situation, le manège continue. Selon un agent, le sous-locataire et ses dames ne peuvent pas être jetés à la porte car il s'agirait d'une «mesure coercitive», alors que l'exploitation illégale d'une maison close est considérée comme une simple «infraction» aux yeux de la loi et n'est donc qu'amendable.

(nxp)