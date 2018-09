Une Anglaise fuit son pays. Se rend à Bâle. Accouche. Puis rentre chez elle, à Londres, mais sans son bébé. Ce cas douloureux et délicat s’est retrouvé devant la justice la semaine dernière à Londres, a rapporté l’agence de presse anglaise PA, Press Association.

Des travailleurs sociaux de Londres étaient préoccupés par une Anglaise, enceinte, apprend-on. Faisaient-ils du zèle? Craignaient-ils qu’elle ne soit pas capable de s’occuper correctement de son futur bébé? A-t-elle eu des problèmes par le passé? On ne le sait pas. Toujours est-il que le mois dernier, alors que cette femme arrivait au terme de sa grossesse, elle a disparu. Inquiets, les travailleurs sociaux ont alors tiré la sonnette d’alarme.

Bébé confié à un parent

La police a ouvert une enquête et a retrouvé la femme quelque temps plus tard, de retour à Londres. Elle a alors expliqué qu’elle s’était rendue en Suisse, à Bâle, et avait accouché sur place. Puis qu'elle a confié son bébé «à un parent». Avant de repartir d’où elle venait, seule…

Pourquoi? A-t-elle craint qu’on lui retire son enfant? Impossible à dire, mais des tensions existent manifestement avec les services sociaux locaux. Face au juge Jonathan Baker, de la Haute Cour de justice, les avocats de la maman ont déclaré qu’elle avait décidé de quitter le pays car elle estimait que les travailleurs sociaux la «harcelaient», relate PA.

«Nous nous occupons de cette affaire»

Le juge a indiqué qu’avant de prendre toute décision sur l’avenir du petit, il faudrait fournir aux autorités suisses «toutes les informations disponibles sur le background» de cette femme, explique l’agence anglaise. L’affaire doit être réexaminée lors d’une deuxième audience, dans les prochaines semaines, est-il précisé. L’identité de cette femme comme de son bébé n'a pas été révélée.

Protection de l’enfance oblige, on ne s’exprime pas sur un cas particulier à Bâle. Mais «je peux confirmer que nous nous occupons de cette affaire», nous indique l’avocat Patrick Fassbind, à la tête du «Kesb» de Bâle-Ville – «Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde», le service de protection de l’enfant et l’adulte.

Un garçon en bonne santé

Précisons qu’en l’état, les ponts ne sont en tout cas pas coupés entre cette mère et son bébé – un garçon qui se porte bien. Elle devrait venir le voir dans les prochaines semaines, selon les médias britanniques. (Le Matin)