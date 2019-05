Nous devons repenser l'âge de la retraite, affirme Stefan Studer, le directeur de la faîtière Employés Suisse, lors d'un entretien avec la «NZZ am Sonntag». «Plus précisément, nous avons besoin d'une flexibilisation de l'âge de la retraite» car nous nous devons de transmettre aux générations futures une assurance-vieillesse et survivants en bon état.

Voila, die Frontseite der NZZ vom 12. Mai mit diesen Themen: Weitere Geheimtreffen von Bundesanwalt Lauber, GC als bedrohte Spezies, Elektromobiltät mit negativer Klimabilanz, Gewerkschafter für höheres Rentenalter, und Schlafen Sie gut!. https://t.co/zH25UNzwdK pic.twitter.com/DzHEI4HdTH — NZZ am Sonntag (@NZZaS) May 11, 2019

Ce syndicaliste de 58 ans souligne la situation critique dans laquelle se trouve le premier pilier. Même si le deal controversé sur l'AVS est accepté en votation populaire dimanche prochain le 19 mai, la Confédération prévoit un déficit cumulé de 170 milliards de francs d'ici 2045, si aucune autre réforme n'est entreprise.

Une restructuration durable ne réussira que si les vieux schémas de pensée sont abandonnés, poursuit Stefan Studer. Il a à l'esprit un modèle comme celui pratiqué avec succès en Suède. L'âge de la retraite y est lié à l'évolution de l'espérance de vie.

Prêts à travailler plus longtemps

Si les employés sont valorisés, beaucoup sont prêts à travailler plus longtemps, éventuellement avec une charge de travail moindre, explique M.Studer. La plupart des gens aiment leur travail et exercent une profession qui donne un sens à leur vie.

En parallèle, il existe aussi des professions physiquement exigeantes, par exemple dans la construction, qui ne permettent pas de travailler jusqu'à 65 ans. D'où l'importance de viser une flexibilisation du départ à la retraite, estime-t-il en substance.

Employés Suisse est une organisation faîtière de quelque 60 associations d'employés dans l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux ainsi que dans l'industrie chimique et pharmaceutique. Elle compte plus de 16'000 membres, selon son site internet. (ats/nxp)