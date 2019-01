Pourquoi l’Évangile n'a retenu que des Rois mages et non des Reines mages? Encore un domaine où l'égalité vient mettre son grain de sel grâce au Parti socialiste suisse. Le Nouveau Testament n'avait pas pensé qu'un jour il faudrait tenir compte de l'équilibre des genres dans ces visiteurs du premier jours.

Les socialistes de la Riviera vaudoise étaient debout de bon matin pour distribuer des couronnes de reines. Des images publiées par le vice-président du PS de Montreux, Romain Pilloud, sur Facebook.

«C'est pour attirer l'attention sur le manque de représentation des femmes dans la politique.» Cette militante du PS valaisan distribue ce lundi en gare de Martigny des croissants ainsi qu'un flyer intitulé: «Aujourd'hui c'est la fête des Reines». L'opération a lieu dans de nombreuses gares dans tout le pays. Co-présidente des femmes socialistes suisses, la Neuchâteloise Martine Docourt, précise:« C'est une action qui est déclinée par nos sections. Chacune choisit sa façon d'agir, mais la plupart des actions ont lieu dans les gares pour toucher un maximum de personnes.»

Équité salariale, égalité des retraites, sous-représentation des femmes dans les mondes politique et économique, les thèmes de cette journée sont récurrents. Ce lendemain d’Épiphanie est donc l'occasion de remplacer des Rois mages par des Reines sages, histoire de marquer les esprits. Si Gaspard, Melchior et Balthazar n'ont pas d'équivalents féminins, au Conseil fédéral, elles sont aujourd'hui trois: Simonetta, Viola et Karin...

Les élections en point de mire

Plus sérieusement, cette action veut marquer le début de l'année 2019 baptisée «année féministe» par le PS en Suisse, avec en point d'orgue la grève des femmes annoncée pour le 14 juin prochain et en point de mire les élections fédérales d'octobre 2020.

«Nous allons mettre en place un système de monitoring pour aider nos candidates au Conseil national ajoute Martine Docourt. Nous allons aussi être attentives aux élections au Conseil des Etats où quatre femmes se retirent. Il y a un risque d'affaiblir la représentation féminine, mais au PS, nous espérons conserver le même nombre de femmes, voire en placer une de plus.» (Le Matin)