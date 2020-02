Manger au restaurant, se loger, acheter à manger, s'habiller, voyager, prendre un taxi, dormir à l'hôtel: en Suisse tout est plus cher qu'ailleurs ou presque. Ce n'est pas un scoop, mais cette année la Suisse devance largement ses concurrents habituels en tenant la première place du podium des pays les plus chers au monde. C'est le résultat d'une enquête du magazine «CEOWORLD», qui se base sur une multitude de données concernant le niveau des prix et le coût des biens et des services (ci-dessous).

Avec un indice global de 122,4, la Suisse arrive loin devant la Norvège gratifiée d'un 101,4, de l'Islande 100,4 et du Japon, 83,3. A l'inverse, L'Inde (24,5), l'Afghanistan (24,2) et le Pakistan (21,9) ferment la marche. La Suisse arrive en tête pour la note au restaurant, pour le panier de la ménagère ou pour l'indice sur le pouvoir d'achat. Par contre pour le prix des locations (logement ou autres), trois pays sont plus chers: Hong Kong, Singapour et Luxembourg.

E.F./Y.M.