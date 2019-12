La cagnotte de l'Euromillions ne peut pas dépasser une certaine limite. Actuellement, elle est fixée à 190 millions d'euros, soit 208,5 millions de francs suisses au taux de change du moment. Une fois ce montant atteint, il est plafonné et, si lors des quatre prochains tirages, personne ne trouve les cinq numéros et les deux étoiles, le jackpot est de toute façon distribué aux vainqueurs du plus haut rang lors du tirage suivant.

En février 2020, cette limite maximum va être considérablement réhaussée, selon une information relayée par BFMTV. Le jackpot pourra ainsi grimper jusqu'à 250 millions d'euros, soit la coquette somme de 274 millions de francs suisses. Cela permettra ainsi à l'Euromillions de redevenir la loterie européenne proposant le plus gros gain, Elle avait perdu ce privilège en août dernier lorsque la loterie italienne Superenalotto avait versé 209 millions d'euros ( 229 millions de francs) à un chanceux.

Paliers entre 200 et 250 millions

Pour atteindre ce superjackpot, il y aura des étapes. Ainsi, lorsque la cagnotte se montera à 200 millions d'euros, elle augmentera de 10 millions à chacun des cinq tirages suivants (si personne ne trouve la bonne combinaison, évidemment). Une fois les 250 millions atteints, la règle restera la même qu'actuellement, à savoir cinq tirages maximum et redistribution alors au 2e rang s'il n'y a toujours pas de grand vainqueur.

Michel Pralong