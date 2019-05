Toutes les nouvelles de la planète nature ne sont pas mauvaises. Le magazine «GEO» annonce le sauvetage d'un poisson, le pirarucu (prononcez «roucou»), qui avait quasi disparu des rivières brésiliennes en raison de la surpêche. Ce poisson a un peu une tête de brochet de chez nous, mais il a la particularité de devoir respirer à la surface toutes les vingt minutes, d'où sa vulnérabilité. Il est appelé aussi la «morue d'Amazonie» et peut peser jusqu'à 200 kilos. Il prospère à nouveau grâce à un programme de survie en symbiose avec les populations locales qui en sont friandes. Mais, rien que pour son nom il fallait sauver le piracucu, le picarucu, le picaracu, le picuracu, le piranucu, le piracunu, etc... (EF)

Déjà de retour

Jeudi à Washington, vendredi à Berne... Ueli Maurer a fait un voyage ping-pong. Il présidait ce matin les entretiens de Watteville (photo) dans la capitale suisse avec quelques-uns de ses collègues et les présidents des partis. On le voit ici serrer la main de celui de l'UDC, Albert Rösti, qui pourra dire qu'il a serré la main de celui qui a serré la main de Donald Trump et qu'il en restait encore un peu de la magie. Un peu comme l'homme qui a vu l'ours, qui a vu l'ours... Eric Felley

La crème de la crème

Quand il ne rencontre pas Ueli Maurer, Donald Trump étudie comment réformer la politique d'immigration des Etats-Unis. Dans son entourage, on estime que les Etats-Unis ne doivent accepter que «la crème de la crème» des migrants. Ainsi le président songe-t-il «à instaurer un système à points qui conditionnerait l'obtention d'une carte verte... Les candidats devraient démontrer leur maîtrise de l'anglais mà un niveau d'études supérieures...» On peut dire qu'après sa prestation de jeudi sur CNN, Ueli Maurer peut se contenter de la Green Card de son parti. (EF)

Ils n'en ont pas trouvé une

Photo de famille des candidats de l'UDC de Fribourg pour les élections fédérales de cet automne. Liberté, sécurité, féminité... Mais qu'ont-ils fait à leurs mamans? (EF) (Le Matin)