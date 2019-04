Johann Schneider-Ammann parti, fini de rire avec les conseillers fédéraux. Eh non, il reste encore Ueli Maurer. Prêt à tout pour consolider les liens économiques et soyeux entre la Suisse et la Chine, le chef du département des Finances a même accepté de faire une petite démo pop lors de sa visite de l'entreprise ByteDance. Il y a testé l'application Tik Tok, qui permet notamment de se filmer sur une chanson et d'y ajouter des effets. Ici, transformer de la pluie en grosses gouttes. Pas sûr que sa prestation fasse fureur chez les ados chinois. Car il faut l'avouer, Ueli n'est pas sehr gouttes. Michel Pralong

Armes: silence corsé

Heureusement que les Corses ne votent pas sur la loi sur les armes... Ils ont une mentalité plus chatouilleuse. À Scandola, les agents d'une réserve naturelle dénoncent la surfréquentation touristique du site. Il interpellent le ministre de l'environnement, François de Rugy, car ils ont reçu des lettres de menaces où il est écrit: «Le silence ou le cercueil». Le silence ou le silencieux, faudrait-il dire... Eric Felley

C'est à boire...

Champagne! En 2018, les vignerons suisses ont fait péter la baraque en produisant 111 millions de litres de pinard, un record depuis 2011 et surtout 32 millions de litres de plus que l'année précédente. Merci la météo! Reste un problème: l'an dernier, les Suisses ont sifflé 244 millions de litres de vin, ce qui fait tout de même 38 bouteilles par personne. Et comme les importations de vin étranger sont en baisse («que» 151 millions de litres en 2018), cela veut dire qu'on tape dans les anciens millésimes. Faudra voir à produire encore plus, sinon on va finir par devoir s'enfiler du chasselas 1999. (MP)

Populiste toi-même

Sur Facebook, le conseiller national Benoît Genecand (PLR/GE) s'en est pris à la Société suisse des officiers qui se bat contre la loi sur les armes. Cette posture n'a pas échappé à son ex-collègue Yannick Buttet, électeur militariste valaisan. Il a réagi sur «Rhône FM»: «C'est du populisme pur». Quand l'opportunisme se moque ainsi du populisme, c'est de la politique pure et dure. (EF)

Bougre de cochon

Le Parti communiste genevois, appelé communément Les Communistes, a trouvé un visuel nostalgique et magique pour dire non à la RFFA. Bourge ou bougre de cochons ? Ah, c'est sûr, les cocos sont de retour! (EF)

Haro sur le Maudet

Beaucoup, à Genève, n'ont pas renoncé à voire le conseiller d'État Pierre Maudet tourner les talons. Et aujourd'hui, ce n'est pas une, mais carrément deux initiatives qui ont été lancées contre lui afin de le destituer. (MP)

(Le Matin)