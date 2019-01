«Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête...» Qui n'a pas en mémoire le célèbre refrain de Jacques Brel? «Plus ça devient vieux, plus ça devient...» Ses compagnons, Ferré, Brassens ou Renaud, ont aussi brocardé le «bourgeois». En français, le terme n'a guère d'avenir dans le marketing politique et pas davantage sur les bords du Léman.

«Rédhibitoire»

En cette année électorale, la direction du Parti bourgeois démocratique (PBD), qui a quatre sections en Suisse romande, s'en rend bien compte lorsqu'il faut trouver de nouveaux sympathisants. Le Genevois d'Hermance, Thierry Vidonne, vice-président du PBD Suisse, sait combien il est difficile de vendre du «bourgeois» à ces compatriotes du bout du lac. «Le mot bourgeois est rédhibitoire pour les jeunes romands, constate-t-il. Le terme nous fait du mal, mais nous n'avons pas trouvé de consensus pour le changer».

PCD pour PBD ?

Pour la petite histoire, le PBD est le pendant romand du «Bürgerlich-Demokratische Partei» (BDP), qui est né d'un clash avec l'UDC en 2008, après la non-réélection de Christoph Blocher. Thierry Vidonne observe qu'en Suisse alémanique le terme «Bürger» a davantage la connotation positive de «citoyens». Le PBD a donc réfléchi à une déclinaison romande qui supprime le mot bourgeois. «Parti citoyen démocratique» (PCD) est tout naturellement sorti de ses cogitations.

Citoyens déjà sollicités

Il a été testé à Genève sur des stands: «L'approche dans la rue était plus facile, constate le vice-président. Mais cela posait un problème avec le Mouvement citoyens genevois (MCG), qui sont corporatistes et anti-frontaliers, ce que nous ne sommes pas». Et de regretter que le terme citoyen ait été accaparé par des formations «au discours monomaniaque contre les étrangers». Malgré d'intenses réflexions, les sections PBD de Vaud, Genève, Fribourg et Valais n'ont pas trouvé autre chose.

Le juste milieu

«Nous allons assumer ce nom, se résigne Thierry Vidonne, en ajoutant l'appellation «le juste milieu», qui nous définit le mieux ». Le PBD n'a pas d'élus romands à Berne. Il a huit conseillers nationaux, dont quatre Bernois. Quel sera l'objectif pour les Romands lors de ces fédérales 2019? «Nous devons travailler à garantir nos sièges actuels, voire à en gagner un. Si nous avons un élu du PBD en Suisse romande, ce serait très bien. Mais stratégiquement nous voulons faire des alliances et contribuer à maintenir les élus du centre».

Un parti, deux appellations

Si le PBD a la même appellation en français et en allemand, ce n'est pas le cas des autres partis. L'UDC, ou l'Union démocratique du Centre, se dit en allemand «Schweizerische Volkspartei» (SVP), soit le Parti populaire suisse. En Suisse romande, le PLR est le Parti libéral-radical, mais en allemand il est le «Freisinnig demokratische Partei»(FDP), soit le Parti libéral démocratique de Suisse. Le Parti démocrate-chrétien (PDC) est le «Christlichdemokratische volkspartei» (CVP), soit le Parti populaire démocrate-chrétien. Le Parti socialiste suisse (PS) est le «Sozialdemokratische Partei der Schweiz» (SP), soit le Parti social démocratique de Suisse. Enfin, Les Verts ne changent pas de couleur... Ils font «Grüne». (Le Matin)