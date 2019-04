Rejoindre Paris en TGV peut être un pari risqué, surtout pour votre porte-monnaie. Des passagers suisses ont en effet constaté que plus on montait à bord loin de la frontière avec la France, moins le billet est cher, ce qui donc totalement illogique. Si ça continue comme ça, c'est avec des gilets jaunes que les Suisses vont prendre le train, histoire d'aller tout péter sur les Champs-Élysées, avec les slogans: «Non à la vie chère!» ou «Lyria tu dérailles» voire, pour les plus extrêmes: «CFF, FF». Michel Pralong

Sans domicile, il n’était pas chez lui

«Paris: un SDF retrouvé mort dans la rue», titre «Le Parisien». C’est évidemment un drame. Mais c’est aussi un mauvais titre, pléonastique. Mais bon, en même temps «un SDF retrouvé mort dans son appartement» ça n’irait pas non plus… Renaud Michiels

C'est pas Dieu possible!

La religion est-elle une réalité virtuelle? Ce qui est sûr, c'est que l'émission «Le jour du seigneur» de ce dimanche 14 avril sur France 2, le sera, elle, en réalité virtuelle, annonce Pure Medias. Les téléspectateurs pourront voir la messe en 360° sur la page Facebook de l'émission et sur sa chaîne YouTube. Mieux, des retraités d'un EMS voisin, grâce à un casque de réalité virtuelle, pourront, tout en restant attachés à leur chaise, avoir l'impression qu'ils sont dans l'église abbatiale Notre-Dame-en-Saint-Melaine à Rennes. Et c'est pratique: au moment de la quête, il leur suffira d'enlever leur casque. (MP)

Les œufs, on en fait tout un plat

La consommation d’œufs en Suisse a atteint en 2018 son plus haut niveau depuis 2002: on en a gobé (ou avalé de quelque autre façon) 1,545 milliard. Ce qui fait tout de même 181 œufs par habitant, soit un tous les deux jours. Et, cocorico, 63% étaient des œufs suisses! Enfin, s'il n'y avait pas de coquilles dans ces chiffres... (MP)

Vous pouvez répéter?

«Canton de Berne: Vols de garde-robes élucidés», se réjouit la police cantonale bernoise. Ça peut sembler louche mais le tout répond finalement à une logique implacable, car un voleur ça dérobe. (RM)

Bonne mère

En 2019, l'élection de Miss France se tiendra à Marseille. Cela fera plaisir au Vieux Port. (MP)

Un troupeau de précautions

Le lac des Faverges ayant déjà menacé de déborder l'an dernier, des mesures vont être prises en raison des risques de débordement l'été prochain dans le Simmental. Il vaut mieux, parce que des clients d'un restaurant avaient été sommés de finir leur assiette en 30 minutes avant d'être évacués. C'est dommage dans une région réputée pour sa viande de bœuf de partir sans avoir fini son steak! (MP)

(Le Matin)